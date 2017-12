"Si tienes cara de funeral, ¿cómo puedes creer que eres un redimido?"

Tener un semblante de personas redimidas, perdonas y "no de funeral". En efecto, el Papa Francisco centró en el tema de la alegría que brota del perdón de los pecados y de la cercanía del Señor, la reflexión que propuso durante la celebración Eucarística ante la inminencia de la Navidad.

Inspirándose en la Primera Lectura y en el Evangelio de San Lucas propuesto por la liturgia del día, el Pontífice se refirió a la alegría profunda que viene desde dentro, y que no debe confundirse con la alegría típica de una fiesta. De hecho, toda la liturgia propone este mensaje de alegría: "sé dichoso, sé dichosa".

El Papa Bergoglio individuó tres aspectos de esta alegría. Ante todo - afirmó - se trata de una alegría que nace del perdón: "El Señor ha anulado tu condena". Además, el Santo Padre invitó a alegrarse y a no conducir una vida tibia, precisamente porque sabemos que hemos sido perdonados: "Ésta es la raíz propia de la alegría cristiana".

Basta pensar en la alegría de un encarcelado cuando se le conmuta la pena, o en los enfermos, los paralíticos, de los que el Evangelio nos relata que fueron curados por Jesús. De manera que - como dijo el Papa - hay que ser conscientes de la redención que ha venido a traernos el Señor:

"Un filósofo criticaba a los cristianos - él decía que era agnóstico o ateo, no estoy seguro - pero criticaba a los cristianos y decía esto: 'Aquellos - los cristianos - dicen que tienen un Redentor... yo creeré, creeré en el Redentor cuando ellos tendrán cara de redimidos, dichosos por haber sido redimidos'. Pero si tú tienes cara de funeral, ¿cómo puedo creer que eres un redimido, que tus pecados han sido perdonados? Éste es el primer punto, el primer mensaje de la liturgia de hoy: tú eres un perdonado, cada uno de nosotros es un perdonado".





Tras afirmar que "Dios es el Dios del perdón", el Papa exhortó a recibir este perdón y a ir adelante con alegría, porque el Señor perdonará después también las cosas que por debilidad todos hacemos.

La segunda invitación fue a ser dichosos, también porque el Señor "camina con nosotros" desde el momento en que llamó a Abrahán - "está entre nosotros" - hasta en nuestras pruebas, dificultades, alegrías, pasando por todos los sentimientos.

Además, Francisco también exhortó durante esta jornada a "dirigir algunas palabras al Señor que está junto a nosotros en nuestra vida".

Por lo tanto, el tercer aspecto es el de no "bajar los brazos" en las desventuras:

"Ese pesimismo de la vida no es cristiano. Nace de una raíz que no sabe que ha sido perdonada, nace de una raíz que jamás ha sentido las caricias de Dios. Y el Evangelio, podemos decir, nos hace ver esta alegría: 'María dichosa se levantó y salió de prisa'. También la alegría nos conduce de prisa, siempre, porque la gracia del Espíritu Santo no conoce la lentitud, no la conoce... El Espíritu Santo siempre va de prisa, siempre nos impulsa: a ir adelante, adelante, adelante como el viento en la vela, en la barca...".

Se trata en suma - sintetizó el Papa Francisco - de esa alegría que hace estremecer al niño en el vientre de Isabel ante el encuentro con María:

"Ésta es la alegría de la que la Iglesia nos dice: por favor seamos cristianos gozosos, hagamos todos los esfuerzos para hacer ver que creemos que hemos sido redimidos, que el Señor nos ha perdonado todo. Y si tenemos algún resbalón, Él también nos lo perdonará porque es el Dios del perdón, porque el Señor está entre nosotros y no permitirá que bajemos los brazos. Éste es el mensaje de hoy: 'Levántate'. Ese 'levántate' de Jesús a los enfermos: 'Levántate, ve, grita de alegría, alégrate, exulta y aclama con todo el corazón".

(RD/Vaticannews)