Monseñor Semeraro: "La visita del Papa por mis 70 años fue una sorpresa enorme"

(Vatican News).- El Papa visitó por sorpresa al obispo de Albano, en ocasión de su cumpleaños. "La sorpresa del Papa fue enorme también porque de alguna manera me había desorientado haciéndome llegar dos días atrás una carta de felicitaciones con un particular regalo suyo", afirmó Mons. Semeraro ante nuestros micrófonos.

Este viernes 22 de diciembre por la tarde, Mons. Marcello Semeraro, obispo de Albano, estaba festejando junto a empleados de la Curia, vicarios, sacerdotes y laicos la llegada de la Navidad, con una misa primero, y después una fiesta en comunidad.

Este año, casualmente, la fiesta coincidía con su cumpleaños número 70. El obispo jamás se hubiera imaginado que este momento pudiese ser coronado con una sorpresa especial: la visita imprevista del Papa Francisco.

Escuchemos las palabras del obispo de la ciudad lacial de Albano ante el micrófono de nuestro colega Amedeo Lomonaco:

"La sorpresa del Papa fue enorme también porque de alguna manera me había desorientado haciéndome llegar dos días atrás una carta de felicitaciones con un particular regalo suyo. Por lo tanto, no me hubiera jamás imaginado esta ulterior atención. Una atención que no da solamente alegría a mí. Sobre todo, para la vida de la diócesis, la presencia del Papa es para nosotros de gran aliento. Y todos le dijeron al Papa que lo recuerdan y rezan cotidianamente por él".

Una visita privada

Mons. Semeraro relata qué dijo el Santo Padre, ante la mirada estupefacta de los presentes que lo vieron llegar:

"Mis colaboradores no podían creerlo y el Papa les dijo que ‘era una broma de Papa'. Después, en el coloquio en la mesa, tuve ocasión de informarlo sobre la vida de la diócesis. Había también un sacerdote en cama. Estábamos en el seminario diocesano y el Papa quiso entrar en su habitación para consolarlo. ¡Yo esperaba no tener que llamar la ambulancia por lo emocionado que estaba el sacerdote!

Fue un encuentro muy tranquilo. El Papa estuvo en el almuerzo. Me dijo que hubiera querido estar presente en la Misa pero que las audiencias se lo habían impedido. Vino de manera estrictamente privada, al punto que ni siquiera el auto tenía la patente del Vaticano. Hasta que no bajó del auto en el jardín del seminario, nadie se había dado cuenta que era el Santo Padre".





La visita del Papa signo tangible de su cercanía a las Iglesias locales

El obispo de Albano se refiere a continuación a la misión del Sucesor de Pedro:

"Si bien su misión está estructuralmente y constitucionalmente vinculada a la Iglesia de Roma, no es solamente aquella de la guía de la Iglesia de Roma sino que está también aquella del gobierno, del cuidado pastoral de todas las Iglesias. En el discurso a la Curia del jueves pasado, ha evidenciado este aspecto. Ha recordado su primado diaconal en el servicio de las Iglesias. La misión del obispo de Roma no es solamente una misión que parte de un centro sino que es también una misión que anima a las periferias".

La navidad es la fiesta de la fe

Mons. Semeraro retoma las últimas palabras del discurso del Papa Francisco a la Curia Romana, para desear una muy Feliz Navidad a todos:

"Inútilmente Cristo nace en Belén en el pesebre, si no nace también en nuestro corazón".