El Papa pide un "estatuto especial garantizado internacionalmente" para preservar la paz en Jerusalén

(C. Doody/Agencias).- Un "estatuto especial garantizado internacionalmente" que preserve la "vocación única de lugar de paz" de Jerusalén y permita "un futuro de reconciliación y esperanza para toda la región". Esta es la petición que el Papa Francisco ha hecho a los líderes del mundo mediante una carta al Gran Imán de Al-Azhar, con ocasión de una conferencia sobre la Ciudad Santa que las autoridades de la universidad y mezquita egipcia han organizado para estos días en El Cairo.

En primer lugar, el Santo Padre agradece en su carta la invitación a atender la Conferencia y excusa su ausencia por coincidir el acto con el viaje apostólico a Chile y Perú, para después reclamar con urgencia "la necesidad de retomar el diálogo entre israelíes y palestinos para encontrar una solución negociada que lleve a la coexistencia pacífica entre dos Estados dentro de las fronteras acordadas mutuamente y reconocidas internacionalmente".

En su misiva, Francisco asimismo asegura al Gran Imám de Al-Azhar sus oraciones "por la causa de la paz, de una paz verdadera, real. En particular, elevo sinceras oraciones para que los responsables de las Naciones, la Autoridad civil y religiosa, se comprometan a evitar nuevas espirales de tensión y a apoyar todo esfuerzo para que prevalezca la cordialidad, la justicia y la seguridad para la población de esa tierra bendecida que llevo en el corazón".

Teodoro: "La paz no se hará realidad hasta que no se detengan las amenazas"

El patriarca copto ortodoxo Teodoro II, el patriarca maronita Béchara Boutros Raï y el catholicos armenio apostólico Aram son los representantes más relevantes de las iglesias de Oriente que participan en la Conferencia internacional sobre Jerusalén de la Universidad de Al-Azhar.

En su discurso, el patriarca Teodoro ha insistido en la conexión que inevitablemente vincula las perspectivas de paz en Oriente Medio con el respeto a los derechos nacionales del pueblo palestino. "La verdadera paz no se volverá realidad hasta que no se detenga la violencia, las amenazas y las promesas que no tienen en cuenta los sentimientos de musulmanes y cristianos en el mundo y en nuestra región", ha recalcado el Papa copto.

El Patriarca maronita Raï, mientras tanto, ha recordado la posición de la Santa Sede, que sin intervenir directamente en las disputas sobre la soberanía territorial de Jerusalén, ha reafirmado en repetidas ocasiones el derecho del pueblo palestino a tener un Estado, siguiendo las resoluciones de la ONU que rechazan la anexión israelí de toda la Ciudad Santa.

Tras ser anunciada el pasado mes de julio, después de las tensiones y la violencia que estallaron en las semanas anteriores en torno a la explanada de las mezquitas y los santos lugares musulmanes, la Conferencia debería haberse celebrado en septiembre. Después del aplazamiento, la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel ha vuelto a poner a la Ciudad Santa al centro de las tensiones locales e internacionales, contribuyendo a aumentar el interés en torno a la cumbre promovida por Al-Azhar.

Texto completo de la Carta del Papa Francisco al Gran Imán de Al-Azhar

Su Excelencia,

He recibido su carta del pasado 16 de diciembre relativa a la Conferencia Internacional Al-Azhar en apoyo de Jerusalén, que tendrá lugar el 17 de enero. Le agradezco su cortés invitación, así como las amables expresiones de estima que expresa respecto a mi persona y que intercambio cordialmente.

Como usted observa, ese día estaré comprometido en un viaje apostólico, pero desde ahora aseguro que no dejaré de seguir invocando a Dios por la causa de la paz, de una paz verdadera, real. En particular, elevo mis más fervientes oraciones para que los líderes de las naciones, las autoridades civiles y religiosas, en todos los lugares, se comprometan a evitar nuevas espirales de tensión y a sostener todos los esfuerzos para que la concordia, la justicia y la seguridad prevalezcan entre las poblaciones de esa Tierra bendita que tanto me importa.

La Santa Sede, por su parte, no dejará de recordar con urgencia la necesidad de que se reanude el diálogo entre israelíes y palestinos para una solución negociada, encaminada a la coexistencia pacífica de dos Estados dentro de las fronteras entre ellos acordadas y reconocidas internacionalmente, en el pleno respeto de la naturaleza peculiar de Jerusalén, cuyo significado va más allá de cualquier consideración sobre cuestiones territoriales. Solo un estatuto especial, también garantizado internacionalmente, podrá preservar su identidad, la vocación única de lugar de paz a la que llaman los Santos Lugares y su valor universal, permitiendo un futuro de reconciliación y esperanza para toda la región.

Esta es la única aspiración de quien se profesa auténticamente creyente y no se cansa de implorar con la oración un porvenir de fraternidad para todos. Con estos sentimientos, me complace renovarle mi saludo cordial, invocando del Altísimo todas las bendiciones para su persona y para la gran responsabilidad que ostenta".

- Del Vaticano, 10 de enero de 2018