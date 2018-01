Francisco ya vuela hacia Roma: "Esta visita dejará una huella en mi corazón"

(Jesús Bastante).- "Esta visita dejará una huella en mi corazón". El Papa Francisco ya vuela hacia Roma, después de una semana de visita a Chile y Perú. Dos países distintos, dos viajes muy diferentes. Tras la apoteosis de la misa final, Bergoglio subió al avión de Latam que, tras 13 horas de vuelo, lo devolverá a la Ciudad Eterna.

En la despedida, le acompañaron el presidente Kuczynsi y su esposa, con los que bromeó sobre la políticos y los eclesiásticos del país. "Agradezco a todos los que han hecho posible este viaje, que fueron muchos y muchos anónimos", se despidió el Papa, "Me ha hecho bien encontrarme con ustedes".

"Comenzaba mi peregrinación entre ustedes diciendo que Perú es tierra de esperanza. Tierra de esperanza por la biodiversidad que la compone, y con la belleza de una geografía capaz de ayudarnos a descubrir la presencia de Dios", añadió el Papa, quien recordó que "los jóvenes no son el futuro, sino el presente de Perú".

"Chicas y chicos, por favor, no se desarraiguen. Abuelos y ancianos, no dejen de transmitir a las jóvenes generaciones las raíces de su pueblo y la sabiduría del camino para llegar al cielo. A todos los invito a no tener miedo a ser los santos del siglo XXI", prosiguió.

"Hermanos peruanos, tienen tantos motivos para esperar, lo vi, lo 'toqué' en estos días. Por favor, cuiden la esperanza, que no se la roben. No hay mejor manera de cuidar la esperanza que permanecer unidos, para que todos estos motivos que la sostienen, crezcan cada día más", culminó. "Los llevo en el corazón, que Dios los bendiga".