El Papa llama al Foro de Davos a admitir "su responsabilidad" ante la pobreza

(J. Bastante/Agencias).- El Papa Francisco envió un mensaje al Foro de Davos, en el que invita a la élite política y económica mundial a "asumir la responsabilidad" para acabar con la pobreza. "Es un imperativo moral, una responsabilidad que nos concierne a todos, de crear las condiciones apropiadas para que todos vivan de manera digna", subrayó el Pontífice.

"No podemos quedarnos en silencio ante el sufrimiento de millones de personas cuya dignidad está herida, no podemos continuar más hacia adelante haciendo como que la pobreza y la injusticia crecientes no tienen una causa", sostiene Francisco en su mensaje.

En el mensaje, leído por el cardenal Turkson, el Papa invitó a "crear un futuro compartido en un mundo fracturado", señalando la necesidad de "sociedades incluyentes, justas y compasivas" que permitan "superar la fragmentación" y trabajar juntos en el contexto d eun mundo globalizado.

"Es vital salvaguardar la dignidad de la persona, en particular al ofrecer a todas las personas oportunidades reales para un desarrollo humano integral y al implementar políticas económicas que favorezcan a la familia", subrayó Bergoglio, quien apeló al potencial del mundo empresarial para incrementar la calidad de la productividad, crear nuevos empleos, luchar contra la corrupción y promover la justicia social y leyes laborales más equitativas.

"Si queremos un futuro más seguro, uno que aliente la prosperidad de todos, entonces es necesario mantener el compás continuamente orientado hacia el 'verdadero norte', representado por auténticos valores", concluyó.