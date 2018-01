Farrell presenta las catequesis para el Encuentro Mundial de las Familias

Esta mañana en la Sala de Prensa de la Santa Sede se presentaron las siete catequesis internacionales en preparación al IX Encuentro Mundial de las Familias de Dublín que se celebrará del 21 al 26 de agosto. Intervinieron en la presentación el cardenal Kevin Farrell, Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida y el Dr. Marco Tibaldi, consejero teológico del proyecto denominado "El gran misterio" y autor del itinerario musical que se unirá a las catequesis.

¿El Evangelio, sigue siendo alegría para el mundo?

El cardenal Farrell recordó en la presentación que en la carta de convocación -del 25 de marzo del año pasado- el Papa daba algunas indicaciones sobre el tema a fin de que las familias pudieran profundizar su reflexión y participación sobre los contenidos de la Exhortación Apostólica postsinodal Amoris Laetitia, sobre el amor en la familia. Y lo hacía preguntándose: "¿El Evangelio, sigue siendo alegría para el mundo? ¿La familia sigue siendo una buena noticia para el mundo de hoy?".

El encuentro de Dublín -dijo el purpurado- va al corazón de la relación entre el Evangelio y el mundo de hoy y el nudo es precisamente la familia y el Papa Francisco, basándose en el designio de Dios, ha respondido a la pregunta diciendo: ¡Sí!, la familia es aún hoy una buena noticia. Y con una mirada realista y con un lenguaje inmediato, explicó, el Santo Padre recuerda la común experiencia de fragilidad y debilidad que experimentamos cotidianamente y la necesidad de una actitud humilde que nos impulse a reeducarnos, a acompañar, a discernir y a ayudar a los demás.

Porque como explicó el cardenal Farrell "el sueño del Papa Francisco, entregado al encuentro de Dublín, es el de una Iglesia en salida y que no sea autorreferencial, sino una Iglesia misericordiosa", sabiendo que las familias cristianas son lugares de misericordia y testigos de misericordia.

Además, el cardenal recordó que el Papa Bergoglio encomendó precisamente al Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida la tarea de "declinar la enseñanza de Amoris Laetitia" para ayudar a las familias en su camino. De ahí que en esta perspectiva y a siete meses de las jornadas irlandesas, se ofrezca una ayuda para el recorrido de preparación que consiste en siete catequesis -sencillas y estimulantes- para marcar los pasos de acercamiento de las diócesis, pero también de las parroquias y de cada una de las familias.

En cuanto a las siete catequesis el cardenal explicó que han sido preparadas en torno a la página evangélica del extravío de Jesús cuando tenía doce años y de su hallazgo en el Templo, tal como lo relata el evangelista San Lucas, mostrando un entramado entre el texto de Amoris Laetitia y la vicisitud singular de la Sagrada Familia de Nazaret revelando cuán actual y proféticos es el anuncio del Evangelio de la familia.

En cuanto a los temas de las catequesis las resumió con las siguientes palabras: la primera "parte de una mirada concreta a las familias de hoy"; la segunda indica "la actualidad de la Palabra de Dios capaz de iluminar la vida diaria familiar"; la tercera profundiza el gran sueño que Dios tiene para cada familia; la cuarta se refiere a las fragilidades y debilidades que parecen quebrantar ese sueño; la quinta aborda el hecho de que todo esto hace que la familia sea en el mundo generadora de una cultura nueva; la sexta el de la esperanza y la séptima y última el tema de la alegría.

Cada una de estas siete catequesis se introducirán con la oración y concluirán con algunas preguntas que puedan compartirse en la familia o en la comunidad eclesial. Asimismo, estos siete pasos de las catequesis irán acompañados por un emocionante itinerario musical con otros tantos pasajes cantados por el Maestro Bocelli en el Concierto realizado en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.

Inauguración de la Cátedra Gaudium et Spes

Mientras tanto, con ocasión de la inauguración de la nueva cátedra Gaudium et Spes del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, el Papa Francisco ha dirigido una carta al monseñor Vincenzo Paglia, Gran Canciller de este Instituto, en la que afirma que "la nueva catédra, que hoy es inaugurada, se coloca en el horizonte de su peculiar misión académica dirigida al matrimonio y a la familia".

"Sabemos bien que estas fundamentales realidades de la humana existencia fueron puestos por los Padres conciliares en el primer lugar entre los problemas contemporáneos particularmente urgentes", ha continuado el Papa en dicha carta.

El Concilio Vaticano II y la alegría del Evangelio

En su misiva, el Santo Padre saluda a quienes participan en la solemne inauguración de la Cátedra Gaudium et Spes y recuerda que, "la elección de la fecha para este acto académico nos trae a la memoria el 25 de enero de 1959, cuando San Juan XXIII sorprendió a la Iglesia y al mundo entero convocando el más grande evento eclesial del siglo XX: el Concilio Vaticano II".

Fue precisamente al final de los trabajos del Concilio, recuerda el Pontífice, cuando se dio la aprobación de la Constitución pastoral Gaudium et Spes. "Ella fue capaz de expresar y dar forma a las intenciones profundas que guiaron el inicio y el desarrollo del Concilio", apunta el Papa.

De hecho, señala el Santo Padre, "ha sido un verdadero encuentro entre la Iglesia y los hombres de nuestro tiempo. Un encuentro marcado por la fuerza del Espíritu que impulsaba a su Iglesia a salir de los desiertos que por muchos años la habían encerrado en sí misma, para luego retomar con entusiasmo el camino misionero". Porque ahí donde existe una persona, agrega el Papa, ahí la Iglesia está llamada a alcanzarla para llevarle la alegría del Evangelio, la misericordia y el perdón de Dios.

Juan Pablo II y la Gaudium et Spes

En la carta, el obispo de Roma manifiesta también, su gozo por el particular empeño que el mencionado Instituto tiene por mantener viva la atención a este documento conciliar. "No podemos olvidar cuanto la Gaudium et Spes haya sido querida a vuestro Fundador, San Juan Pablo II", señala el Pontífice. "Él fue uno de los protagonistas de su redacción y muchas partes de su magisterio tiene sus raíces en este documento".

Evocando las palabras de San Juan Pablo II, el Pontífice recuerda que, "justamente el intimo conocimiento de la génesis de la Gaudium et Spes le ha consentido apreciar a fondo el valor profético y asumir ampliamente los contenidos en su magisterio desde la primera Encíclica, la Redemptor hominis. En ella, recogiendo la herencia de la Constitución conciliar, Juan Pablo II quiso reafirmar que la naturaleza y el destino de la humanidad y del mundo no pueden ser definitivamente revelados si no a la luz de Cristo crucificado y resucitado".

La nueva cátedra, el matrimonio y la familia

Por ello, la nueva cátedra que hoy es inaugurada, señala el Papa Francisco, se coloca en el horizonte de su peculiar misión académica dirigida al matrimonio y a la familia. "Se puede bien decir", precisa el Pontífice, "que en la Gaudium et Spes, la Iglesia ha sabido expresar una comprensión profundamente renovada del evangelio de la familia, que, a través de varias etapas, nos ha conducido hasta la intensa estación sinodal concluida con la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia".

Antes de concluir su misiva, el Papa Francisco manifiesta su confianza en que, esta Cátedra podrá contribuir en hacer frente a los nuevos desafíos pastorales a los cuales la comunidad cristiana esta llamada a responder. "Hoy es particularmente importante generar espacios de encuentro y diálogo en los cuales experimentar cuanto la comunidad eclesial sea capaz de dar carne y sangre a las palabras con las cuales el Vaticano II ha querido expresar su mirada a los hombres del propio tiempo", agrega Francisco.