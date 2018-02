El Papa invita a la vida religiosa a "ser el alba perenne de la Iglesia"

(José M. Vidal).- Misa del Papa Francisco por la Vida Consagrada. Como religioso jesuita, el Papa conoce bien la vida consagrada. Por eso, les invita a dejar de lado cualquier descarte generacional y a mezclar sabiamente lo viejo y lo nuevo, sin "nostalgias del pasado". Porque sólo así la Vida Religiosa conseguirá ser "el alba perenne de la Iglesia"

La misa oficiada por el Papa en conmemoración de la Vida Religiosa empieza a oscuras, con los presentes portando velas. Todo un rito lleno de simbolismo: la vida religiosa como candela viva de Dios, en la fiesta de la Presentación del Señor.

El Papa, revestido de capa pluvial, entra en una capilla lateral de la basílica, para comenzar el rito de la luz. Y bendice las candelas y comienza la procesión de introducción de la misa, en una basílica donde sólo luce la luz de las velas. A medida que la procesión se acerca al altar de San Pedro, se van encendiendo las luces. El Papa también lleva su vela en la mano.

En el momento de entonar el Gloria se encienden las luces de la basílica, que está llena de religiosas y religiosos.

Primera lectura de la carta a los hebreos, leída en español. Evangelio de Lucas sobre la presentación del Niño en el templo de Jerusalén.

Algunas frases de la homilía del Papa

"María y José encuentran en el templo las raíces del pueblo...y las raíces de la fe"

"La fe no es una noción que se aprende ne un libro, sino el arte de vivir con Dios"

"Los dos ancianos reciben a Jesús sentido de sus vidas"

"Vuestros ancianos soñarán; vuestros jóvenes tendrán visiones"

"En el centro del encuentro está Jesús"

"Es necesario hacer memoria de nuestro encuentro con Jesús"





"En el Evangelio ocurre lo contrario: los jóvenes callan y los ancianos hablan"

"No hacer descartes generacionales"

"Los jóvenes están llamados a abrir nuevas puertas, pero los ancianos tienen las llaves"

"Ir a las raíces, escuchando a los ancianos"

"Nunca profecía sin memoria; nunca memoria sin profecía"

"Mis hermanos son parte de mi historia"

"Que no miremos más las pantallas de nuestros celulares que los ojos de nuestros hermanos"





"La vida consagrada nace y renace con el encuentro con Jesús"

"La iniciativa es de Dios"

"El verdadero amor sin peros"

"La vida consagrada libera los afectos de toda posesión para amar"

"Elige la obediencia humilde como la libertad mayor"

"¡Cuánto bien nos hace, como a Simeón, tener al niño en las manos!"

"Tener el Señor entre las manos es el antídoto al misticismo aislante"

"Vivir el encuentro con Jesús es dejar de vivir la parálisis de la normalidad"

"Superar la retórica de los buenos viejos tiempos pasados. Esa nostalgia mata el alma"

"Vivir el hoy de hoy en paz con todos"

"Andáis en el mundo contracorriente"

"Seguid adelante"

"Sed así el alba perenne de la Iglesia"

Texto completo de la homilía papal

Cuarenta días después de Navidad celebramos al Señor que, entrando en el templo, va al encuentro de su pueblo. En el Oriente cristiano, a esta fiesta se la llama precisamente la «Fiesta del encuentro»: es el encuentro entre el Niño Dios, que trae novedad, y la humanidad que espera, representada por los ancianos en el templo.

En el templo sucede también otro encuentro, el de dos parejas: por una parte, los jóvenes María y José, por otra, los ancianos Simeón y Ana.

Los ancianos reciben de los jóvenes, y los jóvenes de los ancianos. María y José encuentran en el templo las raíces del pueblo, y esto es importante, porque la promesa de Dios no se realiza individualmente y de una sola vez, sino juntos y a lo largo de la historia. Y encuentran también las raíces de la fe, porque la fe no es una noción que se aprende en un libro, sino el arte de vivir con Dios, que se consigue por la experiencia de quien nos ha precedido en el camino.

Así los dos jóvenes, encontrándose con los ancianos, se encuentran a sí mismos. Y los dos ancianos, hacia el final de sus días, reciben a Jesús, que es el sentido a sus vidas. En este episodio se cumple así la profecía de Joel: «Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y visiones» (3,1). En ese encuentro los jóvenes descubren su misión y los ancianos realizan sus sueños. Y todo esto porque en el centro del encuentro está Jesús.



Mirémonos a nosotros, queridos hermanos y hermanas consagrados. Todo comenzó gracias al encuentro con el Señor. De un encuentro y de una llamada nació el camino de la consagración. Es necesario hacer memoria de ello. Y si recordamos bien veremos que en ese encuentro no estábamos solos con Jesús: estaba también el pueblo de Dios -la Iglesia-, jóvenes y ancianos, como en el Evangelio. Allí hay un detalle interesante: mientras los jóvenes María y José observan fielmente las prescripciones de la Ley -el Evangelio lo dice cuatro veces-, y no hablan nunca, los ancianos Simeón y Ana acuden y profetizan. Parece que debería ser al contrario: en general, los jóvenes son quienes hablan con ímpetu del futuro, mientras los ancianos custodian el pasado. En el Evangelio sucede lo contrario, porque cuando uno se encuentra en el Señor no tardan en llegar las sorpresas de Dios.





Para dejar que sucedan en la vida consagrada es bueno recordar que no se puede renovar el encuentro con el Señor sin el otro: nunca dejar atrás, nunca hacer descartes generacionales, sino acompañarse cada día, con el Señor en el centro. Porque si los jóvenes están llamados a abrir nuevas puertas, los ancianos tienen las llaves. Y la juventud de un instituto está en ir a las raíces, escuchando a los ancianos. No hay futuro sin este encuentro entre ancianos y jóvenes; no hay crecimiento sin raíces y no hay florecimiento sin brotes nuevos. Nunca profecía sin memoria, nunca memoria sin profecía; y, siempre encontrarse.



La vida frenética de hoy lleva a cerrar muchas puertas al encuentro, a menudo por el miedo al otro -las puertas de los centros comerciales y las conexiones de red permanecen siempre abiertas-. Que no sea así en la vida consagrada: el hermano y la hermana que Dios me da son parte de mi historia, son dones que hay que custodiar.

No vaya a suceder que miremos más la pantalla del teléfono que los ojos del hermano, o que nos fijemos más en nuestros programas que en el Señor. Porque cuando se ponen en el centro los proyectos, las técnicas y las estructuras, la vida consagrada deja de atraer y ya no comunica; no florece porque olvida «lo que tiene sepultado», es decir, las raíces.





La vida consagrada nace y renace del encuentro con Jesús tal como es: pobre, casto y obediente. Se mueve por una doble vía: por un lado, la iniciativa amorosa de Dios, de la que todo comienza y a la que siempre debemos regresar; por otro lado, nuestra respuesta, que es de amor verdadero cuando se da sin peros ni excusas, y cuando imita a Jesús pobre, casto y obediente. Así, mientras la vida del mundo trata de acumular, la vida consagrada deja las riquezas que son pasajeras para abrazar a Aquel que permanece.

La vida del mundo persigue los placeres y los deseos del yo, la vida consagrada libera el afecto de toda posesión para amar completamente a Dios y a los demás. La vida del mundo se empecina en hacer lo que quiere, la vida consagrada elige la obediencia humilde como la libertad más grande. Y mientras la vida del mundo deja pronto con las manos y el corazón vacíos, la vida según Jesús colma de paz hasta el final, como en el Evangelio, en el que los ancianos llegan felices al ocaso de la vida, con el Señor en sus manos y la alegría en el corazón.



Cuánto bien nos hace, como Simeón, tener al Señor «en brazos» (Lc 2,28). No sólo en la cabeza y en el corazón, sino en las manos, en todo lo que hacemos: en la oración, en el trabajo, en la comida, al teléfono, en la escuela, con los pobres, en todas partes.

Tener al Señor en las manos es el antídoto contra el misticismo aislado y el activismo desenfrenado, porque el encuentro real con Jesús endereza tanto al devoto sentimental como al frenético factótum. Vivir el encuentro con Jesús es también el remedio para la parálisis de la normalidad, es abrirse a la cotidiana agitación de la gracia. Dejarse encontrar por Jesús, ayudar a encontrar a Jesús: este es el secreto para mantener viva la llama de la vida espiritual. Es la manera de escapar a una vida asfixiada, dominada por los lamentos, la amargura y las inevitables decepciones.

Encontrarse en Jesús como hermanos y hermanas, jóvenes y ancianos, para superar la retórica estéril de los «viejos tiempos pasados», para acabar con el «aquí no hay nada bueno». Si Jesús y los hermanos se encuentran todos los días, el corazón no se polariza en el pasado o el futuro, sino que vive el hoy de Dios en paz con todos.



Al final de los Evangelios hay otro encuentro con Jesús que puede ayudar a la vida consagrada: el de las mujeres en el sepulcro. Fueron a encontrar a un muerto, su viaje parecía inútil. También vosotros vais por el mundo a contracorriente: la vida del mundo rechaza fácilmente la pobreza, la castidad y la obediencia. Pero, al igual que aquellas mujeres, vais adelante, a pesar de la preocupación por las piedras pesadas que hay que remover (cf. Mc 16,3). Y al igual que aquellas mujeres, las primeras que encontraron al Señor resucitado y vivo, os abrazáis a Él (cf. Mt 28,9) y lo anunciáis inmediatamente a los hermanos, con los ojos que brillan de alegría (cf. v. 8). Sois por tanto el amanecer perenne de la Iglesia. Os deseo que reavivéis hoy mismo el encuentro con Jesús, caminando juntos hacia Él: así se iluminarán vuestros ojos y se fortalecerán vuestros pasos.