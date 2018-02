El Papa convoca una Jornada especial de ayuno y oración por la paz en el Congo y en Sudán del Sur

(José M. Vidal).- Desde la cátedra de la ventana, el Papa Francisco reza el ángelus, imparte la catequesis sobre los milagros de un Jesús que siempre está en camino y, en los saludos, anuncia la celebración de una Jornada especial de ayuno y oración por la paz en la República democrática del Congo y en Sudán del Sur, que se celebrará el día 23 de febrero. Lamenta también que no haya más fieles "defensores de la vida" y envía su cercanía a la población de Madagascar, víctima de un ciclón.

Día frío y soleado en Roma. Mucha gente en la plaza para acompañar al Papa en el rezo del ángelus. Durante la espera se entonan cantos, con los ojos fijos en la ventana. En primera fila unas monjas, de traje marrón, con sus banderas españolas, que están presentes en todos los ángelus del año. Un grupo de gente con globos verdes del 'Movimiento por la vida'.

Se abre la cortina, se asoma el papa, saluda y la plaza prorrumpe en una gran ovación.

Algunas frases de la catequesis papal

"La jornada de jesús en Cafarnaún, un sábado"

"La relación ente la actividad taumatúrgica de Jesús y el despertar de la fe en las personas que encuentra"

"Curando, suscita la fe en la gente"

"Jesús no vino a traer la salvación en un labaratorio.No hace predicaciones de labaoratorio. Está en medio de la gente, del pueblo. Su vida pública, entre la gente, para predicar el Evangelio y curar a los enfermos físicos y espirituales"

"Una pobre humanidad, a la que se dirige la acción de Jesús"

"Después, se retira a rezar"

"Jesús ora"

"Y sustrae su persona y su misión a una visión trinfalista"

"Los milagros son signos, que invitan a la respuesta de la fe"

"La conclusión del pasaje de hoy es que el anuncio del Reino de Jesús encuentra su lugar más esnecial en el camino"

"Éste será el camino de sus discípulos: la calle"

"La Iglsia en camino, bajo el signo del movimiento y nunca de quedarse parados"





Algunas frases del saludo después del ángelus

"Ayer fue proclamado beato Teresio Olivellli, asesinado por su fe en 1945, en el campo de exterminio de Hersbruck. Dio testimonio de su amor a Cristo en los más débiles...Su heróico sacrificio sea germen de esperanza y de fraternidad"

"Hoy se celebra, en Italia, la Jornada por la Vida. Me asocio al mensaje de los obispos...Saludo al Movimiento por la vida. Son pocos. No son muchos y eso me preocupa, que sean pocos los que luchan por la vida. En un mundo, donde se legisla cada vez más contra la vida, en un mundo de la cultura del descarte de lo que no sirve y de lo que molesta. Que nuestro pueblo sea más consciente de la defensa de la vida"

"Mi cercanía a la gente de Madagascar, golpeada por un reciente ciclón"

"Un anuncio. Ante las trágicas situaciones de coflicto en diversas partes del mundo, invito a los fieles a una especial jornada de oración y ayuno por la paz, el día 23 de febrero próximo, viernes de la primera semana de Cuaresma. La ofreceremos en especial por la República Democrática del Congo y el Sudán del Sur...Invito también a los no católicos y no cristianos a aosciarse a esta iniciativa..."

Nuestro Padre escucha siempre a sus hijos que le gritan en el dolor y la angustia"

"Que nosotros esucchemos también este grito"

"Preguntñemonos: ¿Qué puedo hacer yo por la paz?"

"Las victorias obtenidas con la violencia son falsas. Trabajar por la paz hace bien a todos"