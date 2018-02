Francisco: "Que el Señor convierta el corazón de los traficantes de personas, plaga vergonzosa"

(José M. Vidal).- Audiencia del Papa Francisco en el aula Pablo VI. El Papa continúa su catequesis sobre la misa, en concreto sobre la lectura del Evangelo y la homilía. Respecto a ésta, el Papa pide a los curas que esté preparada y "no dure más de diez minutos". Y a los fieles, que la escuchen y no se duerman o salgan a fumar un cigarrillo. En los saludos, denunció la trata de personas y a los traficantes y deseó que las Olimpiadas de invierno sean "una gran fiesta de la amistd y del deporte".

Hay miles de niños en el aula, que chillan y le piden al Papa selfies, bendiciones y firmas de autógrafos. Francisco no da abasto y tiene que saludar con ambas manos, mientras camina lentamente hacia el estrado.

Lectura del Evangelio de Marcos: "Cuando volvió a Cafarnaúm...acudieron tantos, que no quedaba sitio...Él les proponía la Palabra"

Algunas frases de la catequesis del Papa

"Seguimos con la catequesis de la santa misa. Hemos llegado a las lecturas"

"El culmen, en la celebración del Evangelio"

"Siempre en el centro, Jesucristo"

"La asamblea reconoce la presencia de Cristo que le dirige la buena noticia"

"Es Cristo el que nos habla y, por eso, estamos atentos. Es el Señor el que nos habla"

"En la misa, no leemos el Evangelio para saber cómo han ido las cosas, sino escuchamos el Evangelio para tomar conciencia de lo que Jesús dijo e hizo"

"Escuchar el Evangelio es muy importante, con el corazón abierto, porque es palabra viva"

"El Evangelio es la boca de Cristo, como dice San Agustín. Bella imagen"

"La homilía recomendada vivamente por el Concilio Vaticano II"





"No es un discurso de circunstancias ni siquiera una catequesis. Ni una conferencia ni una lección"

"Es un retomar el diálogo ya abierto entre el Señor y su pueblo"

"La palabra del Señor entra por el oido, llega al corazón y va a las manos"

"La homilía hace este mismo recorrido"

"El que predica tiene que hacer bien su ministerio"

"Los que lo escuchan deben prestar la debida atención"

"El que hace la homilía debe ser consciente de que no está haciendo algo propio. Está predicando y dando voz a Jesús. Debe ser bien preparada, breve. Me decía un sacerdote que había ido a otra ciudad, donde vivían sus padres. Su padre le dijo: 'Estoy contento, porque hemos encontrado una iglesia donde se hace misa sin homilía...En la homilía, algunos se adormecen, otros hablan o salen fuera a fumar un cigarrillo...Todos loss sabésis..."

"Que se abreve y preparada, con la oración y el estudio de la palabra de Dios y haciendo una síntesis clara y breve"

"No debe durar más de diez minutos, no, por favor"





Texto completo del saludo del Papa en español

Queridos hermanos:



Con la proclamación del Evangelio se llega al culmen de ese diálogo entre Dios y su pueblo que es la liturgia de la Palabra en la Misa. Del Evangelio viene la luz para comprender el sentido de los textos bíblicos que se han leído antes. Por eso, la liturgia rodea al Evangelio de una veneración particular. En efecto, sólo el ministro ordenado puede leerlo y cuando termina besa el libro; hay que ponerse en pie para escucharlo y hacemos la señal de la cruz sobre la frente, la boca y el pecho. La asamblea reconoce así la presencia de Cristo que le anuncia la buena noticia que convierte y transforma, y responde con la aclamación: «Gloria a ti, Señor Jesús». En la lectura del Evangelio tomamos conciencia de que Jesús sigue hablando y actuando en nuestros días.



A continuación viene la homilía. Como parte de la misma liturgia, no es un discurso o una conferencia, sino que retoma ese diálogo entre Dios y su pueblo. La predicación debe orientar a todos, también al predicador, hacia una comunión con Cristo en la Eucaristía que transforme la vida. Para ello, no sólo es importante que quien predica cumpla bien su ministerio, sino que también los que escuchan han de procurar hacerlo con las mejores disposiciones interiores.

***

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Contemplando a la Virgen María, esforcémonos como Ella para escuchar la Palabra del Señor con un corazón dócil y sencillo, y así poder hacerla carne en nosotros traduciéndola en obras de amor y de santidad. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. llevan consigo.

Antes del saludo en italiano, los artistas de dos circos hacen una pequeña demostración circense ante el Papa.



Saludo en italiano

"Mañana, 8 de febrero, santa Josefina Bakhita, jornada contra la trata. El lema: Sí a la libertad, no a la trata'"

"Muchos emigrantes...le esperan abusos de todo tipo...Invito a todos a unir fuerzas para prevenir la trata y garantizar protección y asistencia a las víctimas. Que el Señor convierta el corazón de los traficantes de personas...Plaga vergonzosa"

"El 9 de febrero, se abrirán los Juegos Olímpicos invernales...Delegaciones de las dos Coreas competirán juntas bajo una única bandera...Que los conflictos se resuelvan en el diálogo pacífico...Sostener iniciativas a favor de la paz y del encuentro entre los pueblos"

"Gracias a los artistas del circo. Gracias por vuestro trabajo, un trabajo de belleza. Expresáis la belleza y por la belleza hacéis que todos nosotros lleguemos más alto, más cerca de Dios"