"Poste Italiane, historia de Italia, cercanos a los más débiles"

"Los exhorto a todos ustedes, que cada día están en relación con el público y tratan de responder a sus exigencias, a mantener una actitud de disponibilidad y benevolencia hacia quien se dirige a ustedes", con estas palabras, la mañana del sábado 10 de febrero, el Papa Francisco alentó a los dirigentes y al personal que trabaja en "Poste Italiane", la empresa postal del Estado Italiano.

Poste Italiane, parte de la vida y la historia de Italia

En su discurso, el Santo Padre recordó la estrecha relación de Poste Italiane con la vida y la historia de Italia desde cuando surgió como Estado unificado. "Ha contribuido en cierto sentido a mantenerla unida, teniendo en contacto familias y lugares lejanos. Sabemos bien - señaló el Pontífice - cuanto las comunicaciones están en el corazón de nuestra sociedad, y como diferentes regiones logran realizar un camino común solamente en un continuo intercambio de información y de bienes. Esto influye directamente en el desarrollo económico de un país, que necesita de servicios eficientes y de calidad".

En este itinerario junto a la nación y al pueblo italiano, precisó el Papa Francisco, el servicio de correo italiano ha debido y sabido renovarse, adecuándose a los tiempos. "En los últimos decenios, de hecho, han transformado casi todos los aspectos de la vida de las personas y de la sociedad, a partir de los medios de comunicación y de transporte. La gran aceleración - subrayó el Pontífice - marcada por una tecnología siempre más desarrollada, omnipresente y en algunos casos invasiva, ha cambiado la mentalidad y los estilos de vida, creando nuevas exigencias y solicitando una eficiencia siempre mayor".



Fidelidad a su vocación al servicio de los ciudadanos

En este proceso de restructuración y renovación, señaló el Obispo de Roma, están siguiendo una estrategia empresarial fiel a su vocación originaria, es decir, estar al servicio de los ciudadanos. "A pesar de seguir una lógica de mercado, Poste Italiane ha puesto al centro no las ganancias sino las personas, recordando que todos los servicios ofrecidos carecerían de valor si fueran provechosos sólo para algunos o no respondieran a las exigencias concretas de los usuarios. Esto es muy importante en nuestro contexto económico y social - precisó el Papa - donde muchas veces se orienta a una ganancia en sí misma, olvidando que la verdadera riqueza esta en las personas".

Ante este drama, consecuencia del egoísmo y de una profunda miopía espiritual, señaló el Papa Francisco, están llamados a seguir siempre la lógica opuesta, que pone al centro las exigencias y el cuidado de las personas. En este sentido, precisó el Pontífice, es importante mantener sanas relaciones interpersonales, sobre todo entre cliente y empleado, como también entre colegas, siempre con disponibilidad y respeto.

El cuidado de la persona

Por ello, el cuidado de la persona, desde siempre fue asumido por Poste Italiane, subrayó el Santo Padre, como un criterio guía, que se manifiesta no solo en la atención a los clientes, sino también con los mismos trabajadores. "Muchas veces el mundo del trabajo ignora, o finge de no ver, las necesidades peculiares ligadas al ser madre, como tampoco las necesidades de las familias, por proteger y favorecer a todo costo. Poste Italiane - subrayó el Papa - al contrario, siempre ha buscado tener un cuidado particular por sus trabajadores y sus familias, representando un signo para cada ambiente laboral, y mostrando que el pleno respeto de quien trabaja y de sus derechos no contrasta con la ganancia y la eficiencia, sino al contrario lo incrementa".

Antes de concluir su discurso, el Papa Francisco alentó a los dirigentes y personal de Poste Italiane, a mantener su cercanía hacia las personas con todas las energías necesarias, para garantizar a muchos, en particular a los más débiles, un punto de referencia para sus exigencias, y como un lugar de defensa.

