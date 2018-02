Francisco: "Éste es el momento para volver a casa, es el tiempo para dejarse tocar el corazón"

(Jesús Bastante).- Detente, sal al encuentro de Dios, regresa. "Vuelve sin miedo, a participar de la fiesta de los perdonados". El Papa Francisco presidió este miércoles la celebración del Miércoles de Ceniza en la basílica de Santa Sabina, en una tradicional ceremonia que arrancó con una peregrinación desde San Anselmo.

El comienzo de la Cuaresma arranca con la imposición de la ceniza, procedente de los ramos de olivo bendecidos el Domingo de Ramos. Acompañado por parte de la Curia y frailes dominicos y benedictinos, Bergoglio apuntó que éste, el tiempo de Cuaresma, "es un tiempo propicio para afinar los acordes disonantes de nuestra vida cristiana y recibir la siempre nueva, alegre y esperanzadora noticia de la Pascua del Señor".

"La Iglesia nos propone prestar especial atención a todo aquello que puede oxidar nuestro corazón", frente a las "tentaciones múltiples"que, "ante las vicisitudes cotidianas se alzan como voces que lo único que saben es sembrar desconfianza".

"Si el fruto de la fe es la caridad, el fruto de la desconfianza es la apatía y la resignación", que son "demonios que paralizan el alma del pueblo creyente". Frente a estos impulsos, la Cuaresma se convierte en un tiempo propicio para "desenmascarar esta y otras tentaciones, y dejar que nuestro corazón vuelva a latir al palpitar el corazón de Jesús".

Ante esto, Francisco propuso tres palabras: "detente, mira y vuelve". Detenerse "ante la agitación, el correr sin sentido, que nunca llega a ningún lado", ante el falso "mandamiento de vivir acelerando", que termina "destruyendo el tiempo de la familia, de la amistad, de los hijos, de los abuelos, de la gratuidad" en definitiva, "el tiempo de Dios".

Un 'stop' espiritual ante "la mirada altanera, el comentario fugaz y despreciante" que nos hace "olvidarnos de la ternura, para encontrar a los otros, especialmente a los vulnerable, a los heridos, a los que están inmersos en el pecado y el error".

"Detente un poco ante el ruido ensordecedor que atrofia nuestros oídos", ante los sentimientos que impiden "ir hacia los otros y compartir sus cargas y sufrimientos", que "nos priva de los lazos, del valor de los procesos, del estar siempre en camino". "Detente para mirar y contemplar".

Y tras detenerse, observar. "Mira los signos que impiden apagar la caridad, que mantienen viva la llama de la fe y la esperanza, rostros llenos de ternura, mira el rostro de nuestras familias, que siguen apostando día a día para sacar la vida adelante", clamó el Papa.

"Mira el rostro interpelante de nuestros niños y jóvenes cargados de futuro y esperanza, que exigen protección y dedicación, brotes vivientes del amor y de la vida, que siempre se abren paso", prosiguió el Papa. "Mira el rostro surcado por el paso del tiempo de nuestros ancianos", auténtica "memoria viva de nuestros pueblos y rostros de la sabiduría de Dios". También, el rostro de "nuestros enfermos y los que se hacen cargo de ellos", que nos recuerda que "el valor de cada persona no puede ser jamás reducido a una cuestión de cálculo o de utilidad".

"Mira el rostro arrepentido de tantos que intentan revertir sus errores y equivocaciones y, desde sus miserias y dolores, luchan por transformar las situaciones y salir adelante", prosiguió Bergoglio, y la cruz. "Desde la cruz sigue siendo portavoz de esperanza; mano tendida para aquellos que se sienten crucificados, que experimentan en su vida el peso de sus fracasos, desengaños y desilusión".

Cristo, "crucificado por amor a todos y sin exclusión. ¿A todos? Sí, a todos. Mirar su rostro es la invitación esperanzadora de este tiempo de Cuaresma para vencer los demonios de la desconfianza, la apatía y la resignación. Rostro que nos invita a exclamar: ¡El Reino de Dios es posible!".

Y después de detenerte y mirar, "vuelve, regresa". "Regresa a la casa de tu padre, vuelve sin miedo a los brazos de tu padre rico de misericordia que te espera. Vuelve sin miedo. Es el momento oportuno para volver a casa, éste es el tiempo para dejarse tocar el corazón".

Porque "Dios no se cansa ni se cansará de tender la mano ". Así, "¡vuelve!, sin miedo, a participar de la fiesta de los perdonados. Vuelve!, sin miedo, a experimentar la ternura sanadora y reconciliadora de Dios".

Homilía del Papa Francisco:

El tiempo de Cuaresma es tiempo propicio para afinar los acordes disonantes de nuestra vida cristiana y recibir la siempre nueva, alegre y esperanzadora noticia de la Pascua del Señor. La Iglesia en su maternal sabiduría nos propone prestarle especial atención a todo aquello que pueda enfriar y oxidar nuestro corazón creyente.

Las tentaciones a las que estamos expuestos son múltiples. Cada uno de nosotros conoce las dificultades que tiene que enfrentar. Y es triste constatar cómo, frente a las vicisitudes cotidianas, se alzan voces que, aprovechándose del dolor y la incertidumbre, lo único que saben es sembrar desconfianza. Y si el fruto de la fe es la caridad -como le gustaba repetir a la Madre Teresa de Calcuta-, el fruto de la desconfianza es la apatía y la resignación. Desconfianza, apatía y resignación: esos demonios que cauterizan y paralizan el alma del pueblo creyente.

La Cuaresma es tiempo rico para desenmascarar éstas y otras tentaciones y dejar que nuestro corazón vuelva a latir al palpitar del Corazón de Jesús. Toda esta liturgia está impregnada con ese sentir y podríamos decir que se hace eco en tres palabras que se nos ofrecen para volver a «recalentar el corazón creyente»: Detente, mira y vuelve.

Detente un poco de esa agitación, y de correr sin sentido, que llena el alma con la amargura de sentir que nunca se llega a ningún lado.

Detente de ese mandamiento de vivir acelerado que dispersa, divide y termina destruyendo el tiempo de la familia, el tiempo de la amistad, el tiempo de los hijos, el tiempo de los abuelos, el tiempo de la gratuidad... el tiempo de Dios.

Detente un poco delante de la necesidad de aparecer y ser visto por todos, de estar continuamente en «cartelera», que hace olvidar el valor de la intimidad y el recogimiento.

Detente un poco ante la mirada altanera, el comentario fugaz y despreciante que nace del olvido de la ternura, de la piedad y la reverencia para encontrar a los otros, especialmente a quienes son vulnerables, heridos e incluso inmersos en el pecado y el error.

Detente un poco ante la compulsión de querer controlar todo, saberlo todo, devastar todo; que nace del olvido de la gratitud frente al don de la vida y a tanto bien recibido.

Detente un poco ante el ruido ensordecedor que atrofia y aturde nuestros oídos y nos hace olvidar del poder fecundo y creador del silencio.

Detente un poco ante la actitud de fomentar sentimientos estériles, infecundos, que brotan del encierro y la auto-compasión y llevan al olvido de ir al encuentro de los otros para compartir las cargas y sufrimientos.

Detente ante la vacuidad de lo instantáneo, momentáneo y fugaz que nos priva de las raíces, de los lazos, del valor de los procesos y de sabernos siempre en camino.

¡Detente para mirar y contemplar!

Mira los signos que impiden apagar la caridad, que mantienen viva la llama de la fe y la esperanza. Rostros vivos de la ternura y la bondad operante de Dios en medio nuestro.

Mira el rostro de nuestras familias que siguen apostando día a día, con mucho esfuerzo para sacar la vida adelante y, entre tantas premuras y penurias, no dejan todos los intentos de hacer de sus hogares una escuela de amor.

Mira el rostro interpelante de nuestros niños y jóvenes cargados de futuro y esperanza, cargados de mañana y posibilidad, que exigen dedicación y protección. Brotes vivientes del amor y de la vida que siempre se abren paso en medio de nuestros cálculos mezquinos y egoístas.

Mira el rostro surcado por el paso del tiempo de nuestros ancianos; rostros portadores de la memoria viva de nuestros pueblos. Rostros de la sabiduría operante de Dios.

Mira el rostro de nuestros enfermos y de tantos que se hacen cargo de ellos; rostros que en su vulnerabilidad y en el servicio nos recuerdan que el valor de cada persona no puede ser jamás reducido a una cuestión de cálculo o de utilidad.

Mira el rostro arrepentido de tantos que intentan revertir sus errores y equivocaciones y, desde sus miserias y dolores, luchan por transformar las situaciones y salir adelante.

Mira y contempla el rostro del Amor crucificado, que hoy desde la cruz sigue siendo portador de esperanza; mano tendida para aquellos que se sienten crucificados, que experimentan en su vida el peso de sus fracasos, desengaños y desilusión.

Mira y contempla el rostro concreto de Cristo crucificado por amor a todos y sin exclusión. ¿A todos? Sí, a todos. Mirar su rostro es la invitación esperanzadora de este tiempo de Cuaresma para vencer los demonios de la desconfianza, la apatía y la resignación. Rostro que nos invita a exclamar: ¡El Reino de Dios es posible!

Detente, mira y vuelve.

Vuelve a la casa de tu Padre.

¡Vuelve!, sin miedo, a los brazos anhelantes y expectantes de tu Padre rico en misericordia (cf. Ef 2,4) que te espera.

¡Vuelve!, sin miedo, este es el tiempo oportuno para volver a casa; a la casa del Padre mío y Padre vuestro (cf. Jn 20,17). Este es el tiempo para dejarse tocar el corazón... Permanecer en el camino del mal es sólo fuente de ilusión y de tristeza. La verdadera vida es algo bien distinto y nuestro corazón bien lo sabe. Dios no se cansa ni se cansará de tender la mano (cf. Bula Misericordiae vultus, 19).

¡Vuelve!, sin miedo, a participar de la fiesta de los perdonados.

¡Vuelve!, sin miedo, a experimentar la ternura sanadora y reconciliadora de Dios. Deja que el Señor sane las heridas del pecado y cumpla la profecía hecha a nuestros padres: «Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo: les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne» (Ez 36,26).

¡Detente, mira y vuelve!