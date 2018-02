Las bases de la Orden de Malta piden más presencia de laicos y mujeres en la organización

Pablo Hertfelder: "Yo he sufrido mucho. El Yunque es una realidad y no hace ningún bien a la sociedad"

Peter Kliegel: "Barros no ve las consecuencias pastorales dañinas que estamos viviendo"

Anselmo Borges responde al patriarca de Lisboa: "No es razonable"

13.

César L. Caro: "Un año en la selva y todavía no me he caído del bote"