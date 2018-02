Los jóvenes, actores y protagonistas de la reunión presinodal

(AICA).- En la mañana de hoy, viernes 16 de febrero, tuvo lugar la presentación de la reunión presinodal, que se celebrará en Roma del 19 al 24 de marzo en preparación del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, convocado por el papa Francisco, que se llevará a cabo en Roma del 3 al 28 de octubre de 2018.

"Se trata de una reunión en la que los jóvenes serán actores y protagonistas. No se hablará sólo de ellos sino que serán ellos mismos los que hablen con su lenguaje, con su entusiasmo y con su sensibilidad", dijo el cardenal Lorenzo Baldisseri, secretario general de la Secretaría del Sínodo de los Obispos, durante la presentación.

El próximo Sínodo de los Obispos, de hecho, no quiere ser sólo un Sínodo sobre los jóvenes y para los jóvenes, sino también un Sínodo de los jóvenes y con los jóvenes", explicó el purpurado.

El cardenal Baldisseri añadió que en esta reunión presinodal escucharemos a los jóvenes en vivo, en directo, para tratar de comprender mejor sus situaciones: qué piensan de sí mismos y de los adultos, cómo viven la fe y qué dificultades encuentran para ser cristianos, cómo proyectan sus vidas y qué problemas encuentran en el discernimiento de su vocación, cómo ven la Iglesia hoy y cómo la querrían".

Sobre los jóvenes que participarán de la reunión y harán escuchar su voz el purpurado señaló que "de forma particular", estarán los que "provienen de situaciones de descarte y de las periferias existenciales". Asimismo habrá "jóvenes no católicos, no cristianos y no creyentes, para que la escucha de los jóvenes se realice lo más posible en ‘360 grados'".

Caminar con los jóvenes

El secretario general de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos explicó que "sínodo es, por definición, un camino hecho juntos. Queremos mostrar qué significa de forma concreta caminar junto con los jóvenes, con todos los jóvenes, sin excluir a ninguno".

De este "caminar juntos", se podrán "individualizar los caminos pastorales específicos para consolidar los proyectos pastorales juveniles, adecuándolos a las exigencias de los jóvenes de hoy".

De la reunión presinodal, agregó el cardenal Baldisseri, participarán también algunos padres, educadores, sacerdotes, trabajadores pastorales y expertos del mundo juvenil, para escuchar también a quienes viven junto con los jóvenes y de este modo, "se quiere también proponer un método de intercambio y de colaboración intergeneracional, favoreciendo el diálogo entre jóvenes y adultos, que, con frecuencia, en la realidad cotidiana, trabajan para comunicarse entre ellos".

Por último el purpurado indicó que la reunión presinodal elaborará un documento compartido que el Papa firmará el domingo 25 de marzo y que confluirá, junto con las demás contribuciones realizadas, en el Instrumentum laboris, el documento sobre el que debatirán los Padres sinodales en el próximo octubre.

Camino al Sínodo - respuestas al cuestionario

Por otra parte el cardenal reveló que el Cuestionario del 13 de enero de 2017 llegó a unos 221.000 jóvenes de los cuales 100.500 respondieron a todas las preguntas: 58.000 chicas y 42.500 chicos.

Casi 51.000 participantes, el 50,6% de los que llenaron el cuestionario de forma completa, son jóvenes entre los 16 y los 19 años, "lo cual demuestra que los más jóvenes son los que mostraron una mayor sensibilidad hacia la iniciativa".

El continente más representado es Europa, con un 56,4%, seguidamente América Central y Meridional, con el 19,8%, y África, con el 18,1%.

Entre los participantes que llenaron el cuestionario, el 73,9% se declaran católicos que consideran importante la religión, mientras que el resto son católicos que no consideran importante la religión (8,8%), no católicos que consideran importante la religión (6,1%) y no católicos que no consideran importante la religión (11,1%).