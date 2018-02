El Papa visitará el domingo la parroquia de San Gelasio

El 25 de febrero el Papa Francisco visitará la parroquia de San Gelasio l Papa en Ponte Mammolo (Italia) donde se reunirá con los jóvenes, los enfermos, los trabajadores de Caritas de la parroquia, confesará a algunos fieles y concluirá con la celebración de la Santa Misa.

Durante la visita, el Pontífice se encontrará primero con los niños, los jóvenes del catecismo y del oratorio y las familias, e inmediatamente se dirigirá hacia los enfermos, los ancianos, los pobres y los trabajadores de Caritas. Más tarde, Francisco se acercará a dos de los jóvenes presentes, provenientes de la República de Gambia que se encuentran actualmente alojados en la parroquia y confesará a algunos de los fieles.

Una vez finalizados todos los encuentros con las personas presentes en la parroquia de San Gelasio l Papa, el Santo Padre presidirá la Santa Misa junto con la concelebración de los otros párrocos de la XI Prefectura, algunos párrocos eméritos y sacerdotes que son amigos de la comunidad. Además, la proclamación de la segunda lectura de la liturgia se confiará a un feligrés invidente.

Además el pasado domingo, el párroco de la Iglesia, Don Giuseppe Raciti, tras enterarse de esta visita expresó en unas declaraciones para el periódico semanal diocesano Roma Siete su enorme emoción ante tal acontecimiento: " No puedo describir la emoción que he experimentado cuando me han comunicado que el Papa vendrá a encontrarnos". Agregando que "la comunidad está confundida y se está preparando con oración y mucho trabajo para darle la bienvenida de la mejor forma posible".

Entre los niños presentes que forman parte del grupo de catecismo y oratorio, destaca la pequeña Giulia Rinaldo, una de las víctimas del terremoto que azotó el centro de Italia en 2016. Giulia, con su cuerpo protegió a su hermana Giorgia, salvándola del derrumbamiento de su casa en Pescara del Tronto (Italia).

En la parroquia de Ponte Mammolo los jueves es el día dedicado por excelencia a la caridad. Alrededor de 250 personas pobres son ayudadas todos los jueves mediante la distribución de paquetes de ropa y alimentos. Además, disponen de un comedor en el que se ofrece el desayuno y el almuerzo y que tiene un foro de 50 personas.

Aunque no es sólo los jueves cuando las personas pueden acudir para ayuda, pues el segundo domingo del mes está completamente dedicado a las familias. Después de la misa, las familias pueden acercarse para tratar, junto al párroco, temas para la gestión de la vida cotidiana.

Y para responder a la invitación del Papa de implementar una "Iglesia saliente", cuentan con cuatro comunidades eclesiales que se reúnen todas las semanas para leer y meditar el Evangelio.

(RD/Vatican News)