Francisco: "La Iglesia debe abrirse sin miedo, sin momificarnos en nuestras estructuras"

(Jesús Bastante).- "Gracias por recordarnos que la Iglesia no es una jaula para el Espíritu Santo". El Papa Francisco concluyó este mediodía los ejercicios espirituales de Cuaresma de la Curia, con un agradecimiento a Josè Tolentino Mendonça, encargado de las meditaciones, donde se ha abordado la cuestión de las periferias y la sed de Dios, y ha puesto negro sobre blanco alguno de los pecados de las estructuras eclesiásticas.

"Padre, me gustaría agradecer, en nombre de todos, este acompañamiento en estos días, que hoy se extenderá con el día del ayuno y la oración por Sudán del Sur, Congo y Siria", apuntó Francisco al término de la última meditación y la misa conclusiva de los ejercicios.

A su vez, el Papa agradeció a Tolentino "hablarnos sobre la Iglesia, por hacernos sentir la Iglesia, este pequeño rebaño". Y también, enfatizó, por "habernos advertido de no 'encogerlo' con nuestra mundanidad burocrática".

"Gracias por recordarnos que la Iglesia no es una jaula para el Espíritu Santo, que el Espíritu también vuela y trabaja fuera", recalcó el Pontífice, resaltando la necesidad de trabajar, también con "los no creyentes, las personas de otras religiones", pues "el Espíritu de Dios es universal, es para todo el mundo". Incluso, para "los centuriones, los 'Cornelios', los guardianes de la prisión de Pedro", que "viven en búsqueda interna, y sabe distinguir cuando hay algo que llama".

"Gracias -añadió- por ese llamamiento a abrirnos sin miedo, sin rigidez, a ser blandos en el espíritu y no momificados en nuestras estructuras que nos encierran". "Somos hombres, pecadores, todos", concluyó sus palabras Bergoglio, volviendo a agradecer al poeta portugués sus reflexiones.

Palabras del Papa:

Gracias, padre, por habernos hablado de la Iglesia, por habernos hecho sentir la Iglesia, este pequeño grey. Y también por habernos amonestado a no disminuirlo con nuestras mundanidades burocráticas. Gracias por habernos recordado que la Iglesia no es una celda para el Espíritu Santo, sino que el Espíritu vuela también fuera y trabaja fuera. Y con las citaciones y las cosas que usted nos ha dicho nos hizo ver cómo trabaja en los no creyentes, en los "paganos", en las personas de otras confesiones religiosas: es universal, es el Espíritu de Dios, que es para todos. También hoy hay "Cornelios", los "centuriones", los "guardianes de la cárcel de Pedro" que viven en búsqueda interior o también saben distinguir cuando hay algo que llama. Gracias por esta llamada a abrirnos sin miedos, sin rigidez, a ser blandos en el Espíritu y no momificados en nuestras estructuras que nos encierran. Gracias, padre. Y siga rezando por nosotros. Como decía la madre superiora a las religiosas: ¡Somos hombres! Todos pecadores. Gracias padre. Y que el Señor lo bendiga