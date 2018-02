El Papa a los ancianos: "Sois brasas de fe, de esperanza y de alegría escondida"

(José M. Vidal).- Francisco visita la parroquia romana del Papa Gelasio I. A Bergoglio le encanta ejercer de párroco y se le nota. Disfruta con la gente, sobre todo con los más desfavorecidos. A los ancianos les anima y les dice que son "brasas de fe, esperanza y alegría escondida". Y a todos los fieles, en la homilía imprivisada, les da tres consejos: "recordar la gloria de Jesús, escucharlo y hacer lo que Él nos diga". Es el "camino seguro".

La gente le acoge con suma alegría, entre ovaciones y vivas, mientras le piden bendiciones y le dicen: '¡Grande, Papa Francesco!'. El no se cansa de bendecir y de estrechar manos. A su paso, la gente se emociona y llora de alegría, mientras los niños le saludan con sus globos blancos y amarillos de los colores vaticanos.

Como la iglesia es muy pequeña, el encuentro con el Papa se celebra en un polideportivo al aire libre adyacente, mientras amenaza lluvia en Roma y hace frío. De hecho, el Papa se pone la dulleta antes de comenzar el acto oficial con la gente, tras subirse a un pequeño estrado, donde hay una silla.

Acompañado del párroco y del vicario de Roma, De Donatis. Los niños le ofrecen regalos: Una gorra, en la que está escrito 'Te speramos con alegría'. Y el Papa hace una broma: "No me esperaban con alegría, sino con lluvia".

Y van pasando por el micrófono, diversos niños, jóvenes y mayores, que le dan la bienvenida y le explican qué hacen en la parroquia. Un joven le ofrece un balóm y pide que lo firme.

"¿Desde qué hora estáis aquí? Desde hace tres horas. Sois valientes. Aplauso a todos. Gracias. La vida se asemeja a esta tarde. A veces, hay nubes y lluvia y mal tiempo. En la vida, hay tiempo bonito y malo. El cristiano tiene que seguir adelante con valentía, en tiempos bueno y malo. Jesús nos guía. Andar adelante en tiempo malo y en tiempo bonito. ¿Quién nos acompaña? Jesús, que nos lleva de la mano adelante. ¿Me dejó llevar de la mano por Jesús? Que cada cual responda en su corazón. A veces, no. ¿Y si me equivoco en la vida, Jesús se va? No. Se queda. ¿Queda contento? No, pero no se va. Nos acomoaña siempre. ¿Entendido? Gracias. El Señor os bendiga y rezad por mí".

Y tras el acto en el polideportivo, entra en el complejo parroquial, donde la espera más gente. Y el Papa sigue saludando y bendiciendo.

En otra sala, visita y bendice a los ancianos y a los enfermos, siempre acompañado del párroco, que le va presentando a su gente. Las filas son interminables, pero el Papa no se cansa y sigue estrechando manos y bendiciendo personas.

Tras saludar a todos los enfermos, uno a uno, el Papa les dice:

"Gracias por lo que hacéis por la Iglesia. Cada uno con su fe conserva el fuego. Sois las brasas del mundo bajo las cenizas, bajo las dificultades. Brasas de fe, de esperanza y de alegría escondida. Conservad las brasas en el corazón. Ser concientes de que tenéis una misión: llevar el fuego escondido. Vuestra vida no ha sido inútil. Ha sido fuego, que se va acabando, pero permanecen las brasas. Y, por favor, escuchar y hablad con los jóvenes. No es fácil comprender a los jóvenes, pero necesitan vuestra experiencia y el fuego escondido en vuestras cenizas. Las brasas, bajo las cenizas. Y rezad por mí, que lo necesito. Que el Padre os bendiga. No olvidéis trs cosas: Sois brasas, hablad con los jóvenes y rezad por el Papa".

Y, a continuación, entra en la iglesia para celebrar la eucaristía. Una iglesia típica de barrio, sencilla, casi austera, de ladrillo visto, presidida por un Cristo.

Algunas frases de la homilía improvisada del Papa

"Jesús se hace ver a los apóstoles como es en el cielo: glorioso, luminoso, vencedor"

"Y lo hace, para prepararlos a soportar la pasión, el escándalo de la cruz"

"No podían entender que Cristo muriese como un criminal"

"Pensaban en un liberador terreno"

"El camino de Jesús es otro: Jesús triunfa a través de la humillación de la cruz"

"Jesús les hace ver qué hay después de la cruz, lo que nos espera a todos: la gloria y el cielo"

"Porque Jesús siempre nos prepara para la prueba"





"Siempre nos prepara y nos da la fuerza para seguir adelante en el momento de la prueba"

"Jesús nunca nos deja sólos en las pruebas de la vida"

"Y en las pruebas está con nosotros. Nunca nos deja solos"

"El segundo mensaje: 'escuchadlo'"

"Escucharlo en los momentos buenos y malos"

"Ëste es el camino"

"En las pruebas, recordar la gloria de Jesús y escuchar a Jesús"

"En la vida diaria, tenemos problemas, pero siempre preguntaros: ¿Qué me dice Jesús hoy? Escuchar su voz"

"La Virgen nos da un consejo en Caná de Galilea: 'Haced lo que Él os diga'"

"Camino seguro: Recuerdo de la gloria de Jesús, escucharlo y hacer lo que Él nos diga"