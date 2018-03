Ladaria afirma que la reforma aún no ha afectado a Doctrina de la Fe

En una entrevista exclusiva para Vatican News, monseñor Luis Ladaria Ferrer, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, habla sobre el significado y la importancia de su colaboración con el Papa Francisco.

La misión pastoral de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la obediencia al Papa, la enseñanza y el ejemplo de Francisco: son algunos de los temas tocados por el prelado en la conversación.

¿Cuál es el significado más importante de ser Prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Pontificado del Papa Francisco?

Para mí es una cuestión, simplemente, de obediencia. El Santo Padre me lo pidió y yo pensé que si el Santo Padre me lo pedía, pues tenía que aceptar. Y no lo pensé más, de verdad, no. No hice otras consideraciones.

Usted es jesuita como el Santo Padre, ¿esto es importante para comprender y colaborar con el Papa Francisco?

Ciertamente es una ayuda, porque puede haber una sintonía en muchos aspectos y una formación, que no diré común porque no lo ha sido, pero siempre los mismos valores, insistiendo en los mismos problemas, en las mismas cuestiones. Y sí, puede haber una mayor sintonía, una mayor comprensión, una mayor facilidad para la colaboración. Pero quiero añadir que esto es accidental. El Papa es el Papa, antes que ser un jesuita, es el Papa. Entonces, pues, es colaborar con el Papa.

En el encuentro con la Congregación para la Doctrina de la Fe en el mes de enero, Francisco subrayó la misión con un rostro eminentemente pastoral de su Congregación de la teología. ¿Cuánto es importante este elemento eminentemente pastoral de la teología?

El Papa tiene mucha razón, porque si nosotros tenemos como función promover y defender la fe pues, evidentemente, la promoción de la fe tiene que ver con el anuncio, es algo eminentemente pastoral. Defender también la fe, porque si en algún momento la fe está amenazada por una razón o por otra, también defenderla es algo eminentemente pastoral.

La fe es algo que nos lleva a la salvación, ¿verdad? Y por consiguiente todo lo que sea promover, defender la fe, es eminentemente pastoral. Sin olvidar que nosotros tenemos una responsabilidad en el campo de disciplinar. Y también aquí, no es indiferente para la vida de la Iglesia, que estos casos muchas veces tristes, con los cuales nos encontramos, sean tratados también con justicia y sean tratados teniendo muy presente que también esto incide muy profundamente en la vida de fe de las personas.

Como sabemos bien, uno de los puntos claves del pontificado de Francisco es la reforma de la Curia. ¿Cuánto este proceso, iniciado por el Papa Francisco, es importante, impacta en vida de la Congregación para la Doctrina de la Fe?

Ciertamente este proceso para el Papa es muy importante. A nosotros todavía no nos han dado ninguna indicación concreta. En el momento en que nos la hagan ciertamente vamos a cooperar con todo lo que nos digan y colaboraremos con toda lealtad, como siempre hacemos, con el Papa Francisco.

Estamos cerca del quinto aniversario de la elección de Francisco a la Cátedra de Pedro. ¿Cuál es el don más importante que le está ofreciendo este pontificado, la figura del Papa Francisco a usted como sacerdote, como obispo y como Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe?

Volvemos a la frase anterior: un rostro eminentemente pastoral que tiene que tener la Congregación, que tenemos que tener todos nosotros.

Como sacerdotes, tenemos que estar siempre a la escucha de lo que nos dice el pueblo de Dios, escuchar siempre sus inquietudes y vivir cerca de ellos.

Y ésta es la lección que nos da el Papa Francisco con su insistencia muy fuerte: "los pastores tienen que estar cerca de las ovejas", en esta metáfora que viene del Evangelio y que tiene que ser bien entendida. Estar siempre con esa "cercanía" que es lo que el Papa nos pide y de la cual nos da ejemplo. Y creo que esto es algo que nos ayuda a todos a vivir más pastoralmente.

