¿Qué consejo les da el Papa a los cristianos "aparcados"?

En su homilía de la Misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta, el segundo lunes de marzo, el Papa Francisco afirmó que el verdadero cristiano no se detiene ante la primera gracia recibida, sino que siempre va adelante, porque busca la alegría de estar con el Señor.

"Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen". Es un reproche que, en el pasaje evangélico del día, Jesús dirige al funcionario del rey que sale a su encuentro en Galilea para pedirle que le cure a su hijo enfermo. La gente sabía que Jesús había hecho ya tantos milagros. Y Jesús parece perder la paciencia porque considera que el prodigio es lo único que cuenta para ellos. A lo que el Papa Francisco comentó:

"¿Dónde está su fe?". Ver un milagro, un prodigio y decir: 'Pero, Tú tienes poder, Tú eres Dios'. Sí, es un acto de fe, pero pequeñito. Porque es evidente que este hombre tiene un poder fuerte; pero allí comienza la fe, pero después debe ir adelante. ¿Dónde está tu deseo de Dios? Porque la fe es esto: tener el deseo de encontrar a Dios, de encontrarlo, de estar con Él, de ser feliz con Él".

El Señor nos invita a la verdadera alegría

¿Y cuál es más bien el gran milagro que realiza el Señor? Lo explica la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, dijo Francisco: "He aquí, yo creo nuevos cielos y nueva tierra. Se gozará y se gozará siempre, de lo que estoy a punto de crear". El Señor atrae nuestro deseo a la alegría de estar con Él.

"Cuando el Señor pasa por nuestra vida y hace un milagro en cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros sabe lo que el Señor ha hecho en su vida, allí no termina todo: ésta es la invitación a ir adelante, a seguir caminando, 'busquen el rostro de Dios', dice el Salmo; busquen esta alegría".





Cristianos aparcados

Por lo tanto, el milagro es sólo el inicio y el Papa Bergoglio se preguntó qué pensaría Jesús de los tantos cristianos que se detienen allí, ante la primera gracia recibida, esos que no caminan y que se comportan como uno que, en el restaurante, se sacia con el antipasto y regresa a su casa ignorando que lo mejor venía después:

"Porque hay tantos cristianos detenidos, que no caminan; cristianos arenados en las cosas de cada día -¡buenos, buenos!- pero que no crecen, permanecen pequeños. Cristianos aparcados: se estacionan. Cristianos enjaulados que no saben volar con el sueño hacia esta cosa bella a la que el Señor nos llama".

El verdadero cristiano se expone

El Papa prosiguió diciendo que hay una pregunta que cada uno de nosotros puede hacerse: "¿Cómo es mi deseo? (...) ¿Busco al Señor así? ¿O tengo miedo, soy mediocre? (...) ¿Cuál es la medida de mi deseo? ¿El antipasto o todo el banquete?"

Y concluyó afirmando: "Custodiar el propio deseo, no acomodarse demasiado, ir un poco adelante, arriesgar. El cristiano verdadero se expone, sale de su seguridad".

(RD/Vatican News)