Francisco: "El diálogo interreligioso es un diálogo humano"

Antes de la audiencia general, el Papa Francisco saludó cordialmente a una delegación taoísta del Templo Bao'an de Taipéi (Taiwán).

El obispo de Roma los recibió en la salita del Aula Pablo VI y con su bienvenida agradeció su presencia y participación en los coloquios impulsados por el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. La delegación estaba acompañada por Mons. Miguel Ángel Ayoso Guixot y por don Indunil Kankanamalage, Secretario y Subsecretario respectivamente de dicho dicasterio.

Éstas fueron las palabras del Papa Francisco:

Muchas gracias por vuestra visita y vuestras palabras. Estoy contento por este trabajo conjunto con el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Es un diálogo no solo de ideas, es un diálogo humano, de persona a persona, que ayuda a todos a crecer, a crecer como personas, en nuestro camino de búsqueda de lo absoluto, de Dios. Gracias, muchas gracias por la buena voluntad. Gracias por la visita y gracias por la invitación a visitar Taiwán. Lo aprecio mucho.

Que el Señor os bendiga a todos and pray for me.

La delegación donó al Papa un cuadro que representa el Templo taoísta Bao'an de Taipéi y el Santo Padre les entregó unas medallas de su pontificado.

(RD/Vatican News)