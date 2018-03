El Papa viaja este sábado a Pietrelcina y San Giovanni Rotondo

En ocasión del Centenario de las apariciones de los estigmas de San Pío de Pietrelcina y en el 50° aniversario de su muerte, el Papa Francisco realizará, este sábado 17 de marzo, una visita pastoral a Pietrelcina, en la diócesis de Benevento, región de Campania, y a San Giovanni Rotondo, en la Diócesis de Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, en la región italiana de la Apulia.

Pietrelcina, tierra natal de San Pío

El programa de la visita del Santo Padre prevé la llegada en helicóptero a Pietrelcina a las 8 de la mañana, en la explanada adyacente al Aula litúrgica de Piana Romana, donde Francisco será recibido por Mons. Felice Accrocca, arzobispo de Benevento y Domenico Masone, alcalde di Pietrelcina. El Papa se detendrá brevemente en oración en la capilla de San Francisco ante el olmo de los estigmas y sucesivamente encontrará a los fieles en la explanada adyacente al Aula litúrgica. Al termine, saludará a la comunidad de los Capuchinos de Pietrelcina y a una representación de fieles.

San Giovanni Rotondo

A las 9.30 el Papa aterrizará en el Campo Deportivo "Antonio Massa" en San Giovanni Rotondo donde será recibido por Mons. Michele Castoro, arzobispo de Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo y Costanzo Cascavilla, alcalde de San Giovanni Rotondo. La primera cita del Pontífice será en el hospital "Casa Sollievo della Sofferenza" (Casa Alivio del Sufrimiento). Desde la explanada el Santo Padre saludará y bendecirá a los enfermos, sin bajar del vehículo y visitará al Departamento de Oncología pediátrica.

Castoro:

Por otra parte, el Arzobispo de Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Mons. Michele Castoro, destaca la alegre y ferviente expectación ante la llegada del Papa Francisco, para visitar los lugares más significativos de San Pío de Pietrelcina. Visita que se enmarca en el Centenario de los estigmas y en el 50 aniversario de la muerte del Santo capuchino.

Entrevistado por Vatican News, Mons. Castoro habla de la preparación para la visita pontificia, en especial, de la juventud:

«En las parroquias se han desarrollado y lo haremos hasta la víspera de la visita del Papa, celebraciones litúrgicas y eventos culturales, tanto para reflexionar sobre el magisterio del Papa y profundizar en sus gestos elocuentes de caridad, como porque el Papa Francisco constituye hoy una novedad también en el panorama cultural».

Actualidad del carisma del Padre Pío, oración y caridad, para ayudar al hombre de hoy a encontrar a Cristo:

«El Padre Pío ha sido el hombre de lo 'esencial'. Es por ello que, en cierto modo, también el Papa Francisco está prendado por el Padre Pío, que permanecía apartado de las cosas del mundo. Aunque estuviera rodeado de personajes del mundo del espectáculo, del deporte y de la política, y de todos los que llegaban a San Giovanni Rotondo para encontrarlo.

Al que se dirigía a él por cualquier motivo, pidiendo una gracia, él respondía: 'No, no, yo no hago gracias. Las gracias las hace sólo el Señor. Yo soy un humilde fraile que reza, rezaré una oración por ti'. Esa esencialidad, en el Padre Pío se conjuga bajo dos aspectos: el aspecto de la oración y el de la caridad.

Era un místico: rezaba de la mañana a la noche. Confesaba a toda hora.

También tuvo la gran intuición de la fundación de la 'Casa Alivio del Sufrimiento', obra que brotó de su corazón, la casa donde él acogía a los enfermos. Hoy se ha vuelto un gran hospital, un hospital por excelencia, no sólo a nivel italiano, sino también europeo».