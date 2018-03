El Papa pide perdón por todos los católicos que caen en el "crimen" de la prostitución

(José M. Vidal).- Tras los testimonios y el discurso inaugural de Francisco, tiene lugar el diálogo con el Papa. Improvisado, denso, emotivo y, a veces, lleno de anécdotas y de varios chistes. El Papa rejuvenece entre los jóvenes. Ante ellos condena la prostitución y la trata y pide perdón por los católicos que la consumen, les pide que no demonicen el mundo virtual, pero que lo sepan utilizar bien, y zahiere las habladurías eclesiásticas y el clericalismo, una de las "enfermedades más feas de la Iglesia".

La primera pregunta de una chica de Nigeria: "Llegué a Italia hace cuatro años envuelta en una red de trata de seres humanos. He sufrido y he denunciado. Hago mío el grito de tantas mujeres esclavizadas en nuestras calles. ¿Cómo ayudar a esta mujeres y evitar este crimen contra la Humanidad? ¿Como evitr la mentalidad que reduce la mujer a esclava o a una mercancía? Y,ademá,s muchos de los explotadores se dicen católicos.

Respuesta del Papa

"Una pregunta sin anestesia, pero es la realidad"

"Estuve hace poco visitando una casa de chicas liberadas de esta esclavitud"

"Algo terrible. Una, secuestrada en Moldavia y traída en coche, atada de manos, a Italia. Las que se resisten las pegan, las torturan y las ablanden...Esto me contaban las chicas. Al comenzar a trabajar se meten en una esquzofrenia afectiva, para salvar su dignidad interna, la externa la pierden. Y sin esperanza alguna. Algunas consiguen huir, pro las mafias las persiguen y las encuentran y se vengan"

"Las de África vienen engañadas porque les prometen un trabajo. Aquí, son dedicadas a esta vida. Cuando se liberan, no tienen elcoraje de retornar a casa. No pueden decir la verdad. No, porque sean cobardes, sino porque aman tanto a sus familias, que quieren impedor que sus padres se vean manchados por su historia"

"Una chica me contó que, una vez que no llevó la suam exigida, le cortaron una oreja. Ésta es la esclavitud hoy"

"Y el 90% de sus clientes, en Italia, en un cálculo aproximado, son bautizados"

"Fui a ver, en Buenos Aires, a los heridos de una discoteca al hospital..."





"Un crimen contra la Humanidad"

"EL feminismo no fue capaz de extraer del incosnciente colectivo el que la mujer es explotada...Una enfermedad de la Humanidad y de una forma de pensar social"

"Las que mejor pueden ayudar a estas mujeres son otras mujeres, religiosas"

"Os invito a los jóvenes a luchar contra este crimen y este problema grave, grave"

"Y, si un joven tiene esta costumbrem, que la corte. El que hace esto es un criminal"

"Esto no es hacer el amor, esto es torturar a una mujer. No confundamos los términos"

"Mentalidad enferma"

"Quiero aprovechar, para pedir perdón a las mujeres y a la sociedad por todos los católicos que hacen este acto criminal"

La segunda pregunta es de un chico francés: "No estoy batizado y no soy católico. Los jóvenes tenemso que hacer opciones, sobre todo en cuanto a nuetsra orientación profesional. Nos encontramos ante el muro de saber quiénes somos y a dónde vamos. Me gustaría construir una fortaleza en mi corazón. ¿Por donde empezar? ¿Qué camino tomar?"

La respuesta del Papa

"No sé por donde empezar, dices. Y yo te digo que, con esto, ya has comenzado. El peligro es no dejar surgir las preguntas. Ya has comenzado, al hacerte preguntas, sin anestesiar las preguntas"

"Las preguntas más profundas pueden anestesiarse poco a poco. Es la técnica que termina en la corrupción de gunate blanco. Tened la valentía de decir las cosas como son, las verdades crudas"

"Todos necesitamos el discernimiento, la palabra que está en el lema del Sínodo. Vamos a discernir. Muchas comunidades eclesiales no saben hacer el discernimiento y no tienen capacidad de discernimiento. Es uno de los problemas que tenemos".

"Discernir es acompañar, escuchar y que la persona eche todo fuera. El diálogo para discernir. En la vida es necesario siempre, primero tener valentía de hablar. Pero no todo se puede hablar con todos. Buscad a alguien de confianza: un anciano sabio, un joven sabio. La sabiduría también la tienen los jóvenes. Pensad en Salomón. Sabio es el que no se asusta de nada, sabe escuchar y tiene el don de decir la palabra justa en le mimento justo"





"Déjate interpelar por el sabio"

"Cuando un joven no encuentra el camino del discernimiento (no sólo el vocacional) se planteará malas preguntas y eso es llevar en el alma un tumor que, antes o después, se convierte en un pueso y te resta libertad"

"No mimetizar los sentimientos ni ocultarlos"

"El proceso de discernimiento dura toda la vida"

"Dejar salir los sentimiento, no disminuirlos, buscar a alguien de confianza y hacer el discernimiento"



La tercera pregunta es la de una chica argentina de Scholas Ocurrentes: "Mi vocación es la educación de los chicos. Me inquieta mucho saber nuestro rumbo. Hoy en día se educa en verdades construidas desde la razón. Intuimos un camino. ¿Qué piensa sobre la concepción de educación de Scholas y qué hacer para que trascienda y dure?"

Respuesta del Papa

"¿Puedo responder en español? Scholas me cambió la vida, dice María Macarena. El sistema educativo educa en verdades construidas desde la razón, dice también ella. Y eso añade debilita la duda y el asombro"

"Hay escuelas donde se crece mucho en conocimiento. Altísimo nivel, pero, al finla, han perdido la capacidad de asombrarse, del estupor. Y eso es una herencia educativa del Iluminismo. La experiencia de Scholas se llevó a revertir este tendencia"

"Me repito. Me gusta decir esto: Para tener una educación completa hay que usar los tres lenguajes: el de la cabeza (aprender a pesnar bien, no sólo saber cosas), el del corazón (aprender a sentir bien...EL problema del bulling es un problema de no sentir bien), el de las manos (hacer...ser artesanos y creadores...el arte y la ingeniería nacen de ahí"

"Estos tres lenguajes armonizados. Y ésa es la experiencia de Scholas. Avanzr en una educación total y comunitaria"





"Tambien diría (yo critico mucho el mundo virtual, no porque sea un viejo atrasado, sino, porque tiene sus peligros). En una cena, los padres miran la tele y cada chico con su móvil...El mundo virtual puede llevar a un nivel de alienación muy grande, que te hace no ya líquido, como decía el gran Bauman, sino gaseoso, sin arraigo. Pero no demonicemos el mundo virtual, porque es una riqueza. Tenemos que saber usarlo y no que nos esclvice"

"Para salvar lo bueno del mundo virtual una sola palabra: lo concreto. Usar el mundo virtual, pero con lso piés en la tierra, sólidamente"

"El sabado celebré un matrimonio en Santa Marte y me encontré con una mujer compositora y estaba espantada por el mundo virtual. Hace unos años se decidió a lucha rocntra esta exageración del mundo virtual. Y me dio un muñeco de trapo y con esto artesanalmente recupera la capacidad de juego de los chicos. Desde haí está empezando con los chicos. Salvar a las personas de los gaseoso de la virtualidad. UNa virtualidad arraigada está muy bien. Si perde pié en tierra, no madura"

"Esta mujer descubrió que la única manera era retomar el juego"

"El deporte, hoy día, ha perdido el sentido amateur. En un mundo líquido y sin raíces siempre pierd el juego gratuito, la capacidad de los chicos de armar un equipo de fútbol con dos palos y un balón"

"Una cosa es liquidez y gaseosidad y otra, libertad concreta. Lo concreto te da libertad. Lo líquido te quita libertad"

"Scholas une los tres lenguajes y socialmente"

"Educados a pensar lo conreto, con el corazón y la cabeza"



La siguiente pregunta procede de Ucrania y la plantea un seminarista: "Nuestro tiempo se caracteriza por nuevos movimientos culturales. Un sacerdote como vio testimonio de Cristo. ¿Cómo un joven que se prepara al sacerdocio puede abrirse a la juventud de hoy y a la cultura moderna? Por ejemplo, el tatuaje. Para unos, es belleza, para otros, algo difícil de entender"



La respuesta del Papa

"Al final, es un colega. Gracias por tu pregunta. Hablas del vivo testimonio e Cristo. UN sacerdote que no es testigo de Cristo hace mucho mal, se equivoca, desorienta a la gente, pero la que debe ser testimonio de Cristo es la comunidad entera"

"¿Cómo es tu comunidad? Si una comunidad no es testigo de Cristo, tiene que intervenir el obispo y no dejar solo al cura, que lo comerán crudo"

"Testigo en una comunidad. La relación entre el cura y la comunidad debe ser testimonial. Hay una enfermedad muy grande que es el clericalismo. Tenemos que salir de ella. Una de las enfermedades más feas de la Iglesia. A veces, la comunidad no encuentra un padre, sino un doctor, un profesor o un príncipe"

"Una enfermedad que hace mucho daño a la Iglesia y que me preocupa mucho. Se confunde el papel paternal del sacerdote y se reduce a un 'boss', un dirigente"

"También me preocupan actitudes no fraternas ni paternas del sacerdote. POr ejemplo, el espiritualismo exagerado. Cuando ves a un cura que siempre va con las manos derechas...que son incapaces de entender el mundo de hoy...Cuando ves un cura rígido, que va siempre con la rigidez por delante...¿Cómo va a ir a él la comunidad? O cuando ves un cura mundano es feo. Rezad para que el Señor lo convierta. Los curas mundanos hacen mucho daño a la comunidad"

"Uno de los vicios de la comunidad son las habladurías... Una de las cosas más feas de las comunidades cristianas. Las habladurías son un terrorismo: se acerca, tira la bomba, destruye y se va"

"Los tatuajes que no os den miedo. Los eritreos se tatuaban la cruz en la cabeza. Hay exageraciones...El tatuaje indica pertenencia. El joven tatuado qué busca. Con los jóvenes nunca hay que sorprenderse. El doble testimonio siempre: sacerdote y comunidad"



La siguiente pregunta es de una monja de China: "China se está desarrollando. La gente busca bienes materiale,s mientras los jóvenes atraviesan una crisis de identidad. Es difícil resistir a las propuestas de la sociedad secularizada. La formación cultural de las monjas es habitualmente baja. ¿Cómo podemos abordar la cultura actual las jóvenes religiosas?"

La religiosa le coloca una bufanda roja y el Papa bromea: "De Papa, me ha rebajado a cardenal, con una bufanda que da calor y que es roja, símbolo para los chinos de alegría"

"Dos cosas de familia: dar calor y alegría. Estos chinos saben donde son las raíces"

"Preguntas sobre la formación. La formación debe tener cuatro pilares: espiritual, intelectual, comunitaria y apostolado"

"¿Para protejerlas del mundo? ¿Podando potencialidades? Eso no es protección, es anular. Esto es castrar a la persona. La auténtica protección se hace en el crecimiento. Una madre que protege demasiado a su hijo, lo anula, no lo deja crecer, no lo deje ser libre...Prefiero que una monja pierda la vocación a que sea una religiosa enferma".

"Hay que hablar claro. Cuando vemos los casos de abusos, ¿cuántos han sido anulados en la educación afectiva, que termina así? Porque no fueron educados en la afectividad. Cuando seas superiora general, intenta cambiar esta mentalidad".

"Y lo que es válido para las monjas y los curas, también lo es para los laicos. No sobreproteger".

"Otra cosa. Pensemos en el encuentro de Jesús con el joven rico. Per era tan pegado al dinero...Cuando un cura o una monja están pegados al dinero...El diablo entra siempre por el bolsillo, después pasa a la vanidad, despuésa la soberbia"

"Es mejor pasar hambre que estar apegados al dinero"

"Por favor, proteged el desarrollo de las monjas. Con la vida y con el diálogo con la sociedad. Con el riesgo del ambiente".