Francisco: "No vayamos a la confesión como a la tintorería"

(J. B./Aica).- Confesarse no es sólo limpiar la suciedad. "Vamos a recibir el abrazo de amor de este Dios fiel, que nos espera siempre. ¡Siempre!". El Papa Francisco recordó esta mañana en Santa Marta que "cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la penitencia, por favor, no pensemos que vamos a la tintorería a quitar la suciedad".

Y es que el Señor tiene un "amor visceral" que no le permite olvidar. Y para hacer comprender esto el pontífice recordó que en la Argentina, con ocasión del día de la madre, se suele regalar a la propia mamá una flor llamada "No-me-olvides", que tiene dos colores: un azul suave, para las mamás vivas, y el violeta, para las madres difuntas:

"Así es el amor de Dios, como el de la mamá. Dios no se olvida de nosotros. Jamás. No puede, es fiel a su alianza. Esto nos da seguridad. De nosotros podemos decir: ‘Pero, mi vida es tan mala... Me encuentro en esta dificultad, soy un pecador, una pecadora...'. Él no se olvida de ti, porque tiene este amor visceral, y es padre y madre".

Por lo tanto, destacó el Papa, se trata de una fidelidad que lleva a la alegría. Y añadió que al igual que para Abraham, nuestra alegría es exultar en la esperanza porque "cada uno de nosotros sabe que no es fiel", pero Dios sí lo es, reafirmó el Santo Padre. E invitó a pensar en la experiencia del Buen Ladrón:

"Dios fiel no puede renegar de sí mismo, no puede renegar de nosotros, no puede renegar su amor, no puede renegar a su pueblo, no puede renegar porque nos ama. Ésta es la fidelidad de Dios. Cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la penitencia, pero por favor no pensemos que vamos a la tintorería a quitar la suciedad. No. Vamos a recibir el abrazo de amor de este Dios fiel, que nos espera siempre. Siempre", recalcó Bergoglio.

En referencia al Evangelio del día en el que el evangelista Juan nos dice que los doctores de la ley habían recogido piedras para tirarlas contra Jesús. Se habla de piedras para matar -recordó el Papa- para "oscurecer la verdad de la Resurrección". Y, en conclusión, Francisco volvió a referirse a la exhortación central de su homilía:

"Él es fiel, él me conoce, él me ama. Jamás me dejará solo. Me lleva de la mano. ¿Qué más puedo querer? ¿Qué más? ¿Qué debo hacer? Exulta en la esperanza. Exulta en la esperanza, porque el Señor te ama como padre y como madre".