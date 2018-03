El Papa, con Scalfari: "Es un honor ser llamado revolucionario"

(Jesús Bastante).- "Santidad, recordará que a menudo le llamo revolucionario". "Sí, lo sé, y me honra en el sentido en que lo dices". Es la quinta vez que se encuentran. El fundador de 'Repubblica', Eugenio Scalfari, y el Papa Francisco, volvieron a encontrarse el pasado martes en Santa Marta.

Durante la visita, según recrea Scalfari, ambos hablaron de religión y política, de pecado y perdón, de revoluciones y del poder de la Iglesia. La conversación arranca hablando de la Creación y la expulsión de Adán. "La creación, me dice, no se realiza de la manera descrita. El Creador, Dios en lo más elevado, creó todo el universo y, sobre todo, la energía que es el instrumento con el que nuestro Señor creó la tierra, las montañas, el mar, las estrellas, las galaxias y las naturalezas vivas e incluso las partículas y átomos y las diferentes especies que la naturaleza divina ha traído a la vida. Cada especie dura miles o quizás miles de millones de años, pero luego desaparece. La energía ha explotado el universo que cambia de vez en cuando. Las nuevas especies reemplazan a las que han desaparecido y es Dios el creador quien regula esta alternancia", afirma Scalfari que contesta el Pontífice.

¿Existe el infierno? ¿Adónde van las 'almas malas'?, cuestiona el intelectual italiano. "No son castigadas, aquellas que se arrepienten obtienen el perdón de Dios, pero las que no se arrepienten, y por tanto no pueden ser perdonadas, desaparecen". "No existe un infierno, existe la desaparición de las almas pecadoras".

¿El Papa se ocupa de la política? "¿Te refieres a la política religiosa"?, regatea el pontífice, quien no elude la pregunta. "El representante de la Cristiandad debe prestar atención a otros problemas, por ejemplo, la educación de los jóvenes", pero fundamentalmente "el sentimiento de amor hacia los demás, la familia, tu propia ciudad y, sobre todo, el amor al prójimo".

"La religión tiene, para mí gran importancia, pero soy consciente de que el sentido religioso se puede dar en casa aunque no se practique. O practicas una religión, pero solo en sus rituales y no con el corazón y el alma", afirma el Papa.

"Si tengo que decir dónde hoy la religiosidad es más fuerte, señalaría las masas de pueblos de Sudamérica, de las llanuras de América del Norte, Oceanía y África, de este a oeste. África es un continente agitado y atormentado, debe ser de gran ayuda. Desde allí partieron las masas de esclavos y su carga de sufrimiento".

¿Y Europa, Santidad?, pregunta el fundador de Repubblica.

"Europa debe reforzarse, política y moralmente", responde, directo, Bergoglio. "También hay aquí muchos pobres e inmigrantes". "Europa es un continente que, durante siglos, ha sufrido guerras, revoluciones, rivalidad y odio, también dentro de la Iglesi, pero también fue una tierra donde la religiosidad alcanzó su máximo, y precisamente por esto asumí el nombre de Francisco: uno de los grandes ejemplos de la Iglesia, que debe ser entendido e imitado".