Francisco: "Jesús quiso ser un predicador callejero, un portador de buenas noticias para su pueblo"

(Jesús Bastante).- Misa Crismal en San Pedro. Centenares de sacerdotes acompañan al Papa en esta misa, que abre los ritos del Triduo Pascual en el Vaticano. Francisco, como antes hiciera el cardenal Osoro, ha regalado a todos los curas el libro de Diego Fares sj., publicado por Publicaciones Claretianas, sobre las 'Diez cosas que el Papa Francisco propone a los sacerdotes', y les ha recordado la clave para el sacerdocio, que no es otra que la cercanía.

"Jesús podría haber sido un escriba o un doctor de la ley, pero quiso ser un evangelizador, un predicador callejero, un portador de buenas noticias para su pueblo. Un predicador cuyos pies son hermosos, el predicador cercano", subrayó el Papa en su homilía. "Esta es la gran opción de Dios: ha elegido estar cerca de su pueblo".

Así, lanzó una advertencia a los sacerdotes, cuando tengan dudas sobre su vocación. "Si te sientes lejos de Dios, acércate a su pueblo, que te sanará de las ideologías que te entibiaron el fervor", señaló el Pontífice. "Los pequeños te enseñarán a mirar de otra manera a Jesús". Y, por le contraio, "si te sientes lejos de la gente, acércate al Señor, a su Palabra: en el Evangelio, Jesús te enseñará su modo de mirar a la gente, qué valioso es a sus ojos cada uno de aquellos por los que derramó su sangre en la Cruz. En la cercanía con Dios, la Palabra se hará carne en ti y te volverás un cura cercano a toda carne".

La cercanía es la clave de vida de Jesús, y "la llave del evangelizador". "Jesús estuvo cerca d ellos prisioneros, de los enfermos... el Espíritu que está sobre él lo acompaña en el camino". Una cercanía que es el otro nombre de la "fidelidad".

"El Señor siempre viene, en persona, con las llagas. El Señor siempre viene a nuestro encuentro, si estamos próximos a la carne de los que sufren, especialmente a los más pequeños", recordó Bergoglio, quien animó a los sacerdotes a contemplar a Dios "a través de los ojos de sus paisanos", como hacía Jesús.

"Es la pedagogía de la encarnación, también en la propia parroquia, en la nueva cultura de los jóvenes", pidió el Papa, quien pidió que la cercanía sea "una actitud que involucra a toda la persona; estar a la vez atento a sí mismo y a los otros". Porque, añadió, cuando la gente habla de un sacerdote cercano, se refiere a dos cosas: "La primera, que siempre está (...). La otra, que sabe encontrar una palabra para cada uno, habla con todos, los grandes, los chicos, los pobres, los que no creen". Esta es la opción: "Curas cercanos, que están, que hablen con todos. Curas en la calle".

"La cercanía es la llave del evangelizador", repitió Francisco. "Es una forma de ser, una actitud clave en el evangelio. La proximidad es la clave de la misericordia (...). Nos hace falta incorporar el hecho de que la cercanía es la clave de la verdad, no solo de la misericordia".

Porque la verdad "no sólo es la definición de cosas como conceptos, la verdad también es fidelidad, te hace llamar a las personas por su nombre, como las llama el Señor", señaló, contraponiendo "el hábito feo de la cultura de la etiqueta o el adjetivo. No: éste es hijo de Dios, y después tendrá virtudes o defectos".

Así, advirtió de la tentación de la "verdad-ídolo" que "se mimetiza, usa las palabras del Evangelio, pero no deja que toquen su corazón, y lo que es peor, alejan a la gente sencilla de la palabra y los sacramentos de Jesús".

Finalmente, Francisco sugirió a los sacerdotes "meditar tres ámbitos de cercanía sacerdotal": el acompañamiento espiritual, la confesión y la predicación. En primer lugar, el diálogo espiritual, poniendo como ejemplo el encuentro con la Samaritana, donde Jesús "le ayuda a poner nombre a su pecado, sin ofenderla. El Señor se deja acompañar por su espíritu misionero, y va con ella a evangelizar a su pueblo. El Señor sabe hacer salir a la luz el pecado de la samaritana sin que proyecte su sombra sobre su oración, ni ponga obstáculos a su vocación".

En segundo lugar, la confesión, con el pasaje de la mujer adúltera. "La cercanía lo es todo. La verdad de Jesús se puede decir siempre cara a cara, mirando al otro a los ojos", recordó Francisco. Y con un tono específico para decir 'En adelante, no peques más', "con el tono justo del confesor, dispuesto a repetirlo 70 veces 7".

Finalmente, la cercanía de la predicación, especialmente para los que están lejos. "La homilía es la piedra de toque para evaluar la capacidad de encuentro de un pastor con su pueblo", recordó el Papa, quien incidió en que en la predicación "se ve qué cerca estamos de Dios en la oración y qué cerca estamos del pueblo en su vida cotidiana".

"Si te sienes lejos de Dios, por favor, acércate a su Pueblo, que te sanará de las ideologías que te entibiaron el perdón. Los pequeños te enseñarán a mirar a Jesús de otra manera. Si te sientes lejos de la gente, acércate al Señor. En el Evangelio Jesús te enseñará cómo mirar a la gente, qué valiosos son cada uno de aquellos por los que dio su vida en la cruz", incidió, pidiendo "curas intercesores".

"El sacerdote cercano que camina en medio de su gente con cercanía y ternura de buen pastor, no es que le aprecien mucho, va más allá, es algo especial..... No es una cosa más esto de la cercanía: nos jugamos hacer presente a Jesús en la vida de la Humanidad, o dejar que se quede en la ida de las ideas", culminó Francisco, antes de proceder a la bendición de los óleos.

Homilía del Papa:

Queridos hermanos, sacerdotes de la diócesis de Roma y de las demás diócesis del mundo:

Leyendo los textos de la liturgia de hoy me venía a la mente, de manera insistente, el pasaje del Deuteronomio que dice: «Porque ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro Dios, siempre que lo invocamos?» (4,7). La cercanía de Dios... nuestra cercanía apostólica.

En el texto del profeta Isaías contemplamos al enviado de Dios ya «ungido y enviado», en medio de su pueblo, cercano a los pobres, a los enfermos, a los prisioneros... y al Espíritu que «está sobre él», que lo impulsa y lo acompaña por el camino.

En el Salmo 88 vemos cómo la compañía de Dios, que ha conducido al rey David de la mano desde que era joven y que le prestó su brazo, ahora que es anciano, toma el nombre de fidelidad: la cercanía mantenida a lo largo del tiempo se llama fidelidad.

El Apocalipsis nos acerca, hasta que podemos verlo, al «Erjómenos», al Señor que siempre «está viniendo» en Persona. La alusión a que «lo verán los que lo traspasaron» nos hace sentir que siempre están a la vista las llagas del Señor resucitado, siempre está viniendo a nosotros el Señor si nos queremos «hacer próximos» en la carne de todos los que sufren, especialmente de los niños.

En la imagen central del Evangelio de hoy, contemplamos al Señor a través de los ojos de sus paisanos que estaban «fijos en él» (Lc 4,20). Jesús se alzó para leer en su sinagoga de Nazaret.

Le fue dado el rollo del profeta Isaías. Lo desenrolló hasta que encontró el pasaje del enviado de Dios. Leyó en voz alta: «El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y enviado...» (61,1). Y terminó estableciendo la cercanía tan provocadora de esas palabras: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír» (Lc 4,21).

Jesús encuentra el pasaje y lee con la competencia de los escribas. Él habría podido perfectamente ser un escriba o un doctor de la ley, pero quiso ser un «evangelizador», un predicador callejero, el «portador de alegres noticias» para su pueblo, el predicador cuyos pies son hermosos, como dice Isaías (cf. 52,7).

Esta es la gran opción de Dios: el Señor eligió ser alguien cercano a su pueblo. ¡Treinta años de vida oculta! Después comenzará a predicar. Es la pedagogía de la encarnación, de la inculturación; no solo en las culturas lejanas, también en la propia parroquia, en la nueva cultura de los jóvenes...

La cercanía es más que el nombre de una virtud particular, es una actitud que involucra a la persona entera, a su modo de vincularse, de estar a la vez en sí mismo y atento al otro. Cuando la gente dice de un sacerdote que «es cercano» suele resaltar dos cosas: la primera es que «siempre está» (contra el que «nunca está»: «Ya sé, padre, que usted está muy ocupado», suelen decir). Y otra es que sabe encontrar una palabra para cada uno. «Habla con todos», dice la gente: con los grandes, los chicos, los pobres, con los que no creen... Curas cercanos, que están, que hablan con todos... Curas callejeros.

Uno que aprendió bien de Jesús a ser predicador callejero fue Felipe. Dicen los Hechos que recorría anunciando la Buena Nueva de la Palabra predicando en todas las ciudades y que estas se llenaban de alegría (cf. 8,4.5-8). Felipe era uno de esos a quienes el Espíritu podía «arrebatar» en cualquier momento y hacerlo salir a evangelizar, yendo de un lado para otro, uno capaz hasta de bautizar gente de buena fe, como el ministro de la reina de Etiopía, y hacerlo ahí mismo, en la calle (cf. Hch 8,5; 36-40).

La cercanía es la clave del evangelizador porque es una actitud clave en el Evangelio (el Señor la usa para describir el Reino). Nosotros tenemos incorporado que la proximidad es la clave de la misericordia, porque la misericordia no sería tal si no se las ingeniara siempre, como «buena samaritana», para acortar distancias. Pero creo que nos falta incorporar más el hecho de que la cercanía es también la clave de la verdad. ¿Se pueden acortar distancias en la verdad? Sí se puede. Porque la verdad no es solo la definición que hace nombrar las situaciones y las cosas a distancia de concepto y de razonamiento lógico. No es solo eso. La verdad es también fidelidad (emeth), esa que te hace nombrar a las personas con su nombre propio, como las nombra el Señor, antes de ponerles una categoría o definir «su situación».

Hay que estar atentos a no caer en la tentación de hacer ídolos con algunas verdades abstractas. Son ídolos cómodos que están a mano, que dan cierto prestigio y poder y son difíciles de discernir. Porque la «verdad-ídolo» se mimetiza, usa las palabras evangélicas como un vestido, pero no deja que le toquen el corazón. Y, lo que es mucho peor, aleja a la gente simple de la cercanía sanadora de la Palabra y de los sacramentos de Jesús.

En este punto, acudimos a María, Madre de los sacerdotes. La podemos invocar como «Nuestra Señora de la Cercanía»: «Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros, y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 286), de modo tal que nadie se sienta excluido. Nuestra Madre no solo es cercana por ir a servir con esa «prontitud» (ibíd., 288) que es un modo de cercanía, sino también por su manera de decir las cosas. En Caná, el momento oportuno y el tono suyo con el cual dice a los servidores «Hagan todo lo que él les diga» (Jn 2,5), hará que esas palabras sean el molde materno de todo lenguaje eclesial. Pero para decirlas como ella, además de pedirle la gracia, hay que saber estar allí donde «se cocinan» las cosas importantes, las de cada corazón, las de cada familia, las de cada cultura. Solo en esta cercanía uno puede discernir cuál es el vino que falta y cuál es el de mejor calidad que quiere dar el Señor.

Les sugiero meditar tres ámbitos de cercanía sacerdotal en los que estas palabras: «Hagan todo lo que Jesús les diga» deben resonar -de mil modos distintos pero con un mismo tono materno- en el corazón de las personas con las que hablamos: el ámbito del acompañamiento espiritual, el de la confesión y el de la predicación.

La cercanía en la conversación espiritual, la podemos meditar contemplando el encuentro del Señor con la Samaritana. El Señor le enseña a discernir primero cómo adorar, en Espíritu y en verdad; luego, con delicadeza, la ayuda a poner nombre a su pecado y, por fin, se deja contagiar por su espíritu misionero y va con ella a evangelizar a su pueblo. Modelo de conversación espiritual es el del Señor, que sabe hacer salir a la luz el pecado de la Samaritana sin que proyecte su sombra sobre su oración de adoradora ni ponga obstáculos a su vocación misionera.

La cercanía en la confesión la podemos meditar contemplando el pasaje de la mujer adúltera. Allí se ve claro cómo la cercanía lo es todo porque las verdades de Jesús siempre acercan y se dicen (se pueden decir siempre) cara a cara. Mirando al otro a los ojos -como el Señor cuando se puso de pie después de haber estado de rodillas junto a la adúltera que querían apedrear, y puede decir: «Yo tampoco te condeno» (Jn 8,11), no es ir contra la ley. Y se puede agregar «En adelante no peques más» (ibíd.), no con un tono que pertenece al ámbito jurídico de la verdad-definición -el tono de quien siente que tiene que determinar cuáles son los condicionamientos de la Misericordia divina- sino que es una frase que se dice en el ámbito de la verdad-fiel, que le permite al pecador mirar hacia adelante y no hacia atrás. El tono justo de este «no peques más» es el del confesor que lo dice dispuesto a repetirlo setenta veces siete.

Por último, el ámbito de la predicación. Meditamos en él pensando en los que están lejos, y lo hacemos escuchando la primera prédica de Pedro, que debe incluirse dentro del acontecimiento de Pentecostés. Pedro anuncia que la palabra es «para los que están lejos» (Hch 2,39), y predica de modo tal que el kerigma les «traspasó el corazón» y les hizo preguntar: «¿Qué tenemos que hacer?» (Hch 2,37). Pregunta que, como decíamos, debemos hacer y responder siempre en tono mariano, eclesial. La homilía es la piedra de toque «para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un Pastor con su pueblo» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 135). En la homilía se ve qué cerca hemos estado de Dios en la oración y qué cerca estamos de nuestro pueblo en su vida cotidiana.

La buena noticia se da cuando estas dos cercanías se alimentan y se curan mutuamente. Si te sientes lejos de Dios, acércate a su pueblo, que te sanará de las ideologías que te entibiaron el fervor. Los pequeños te enseñarán a mirar de otra manera a Jesús. Para sus ojos, la Persona de Jesús es fascinante, su buen ejemplo da autoridad moral, sus enseñanzas sirven para la vida. Si te sientes lejos de la gente, acércate al Señor, a su Palabra: en el Evangelio, Jesús te enseñará su modo de mirar a la gente, qué valioso es a sus ojos cada uno de aquellos por los que derramó su sangre en la Cruz. En la cercanía con Dios, la Palabra se hará carne en ti y te volverás un cura cercano a toda carne. En la cercanía con el pueblo de Dios, su carne dolorosa se volverá palabra en tu corazón y tendrás de qué hablar con Dios, te volverás un cura intercesor.

Al sacerdote cercano, ese que camina en medio de su pueblo con cercanía y ternura de buen pastor (y unas veces va adelante, otras en medio y otras veces va atrás, pastoreando), no es que la gente solamente lo aprecie mucho; va más allá: siente por él una cosa especial, algo que solo siente en presencia de Jesús. Por eso, no es una cosa más esto de «discernir nuestra cercanía». En ella nos jugamos «hacer presente a Jesús en la vida de la humanidad» o dejar que se quede en el plano de las ideas, encerrado en letras de molde, encarnado a lo sumo en alguna buena costumbre que se va convirtiendo en rutina.

Le pedimos a María, «Nuestra Señora de la Cercanía», que «nos acerque» entre nosotros y, a la hora de decirle a nuestro pueblo que «haga todo lo que Jesús le diga», nos unifique el tono, para que en la diversidad de nuestras opiniones, se haga presente su cercanía materna, esa que con su «sí» nos acercó a Jesús para siempre.