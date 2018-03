El pensamiento de Francisco, en las periferias de Europa

(Francesco Gagliano, Roma).- Si en el curso de la historia "tantos reyes, emperadores, jefes de estado hubieran entendido" la enseñanza de Jesús que, lavando los pies a sus discípulos, demostró que "el que manda debe servir", "en lugar de mandar, de ser cruel y de matar tantas personas," ¡cuántas guerras no se habrían hecho! "

Estas son las palabras que pronunció el Papa Francisco en la breve homilía con motivo de la Misa en Coena Domini el Jueves Santo, en la prisión de Regina Coeli en Roma.

El primer día del Triduo Pascual, el Pontífice volvió a tocar los temas de la humildad y la importancia de servir, una enseñanza que a menudo olvida a los que se sientan en la cima de nuestras sociedades. Una vez más, el Papa reflexiona que, paradójicamente, quienes sostienen asuntos públicos y tienen muchas vidas humanas en sus manos, en lugar de sentir el peso de esta responsabilidad, están dominados por una especie de delirio de mando, sintiéndose omnipotentes.

Llega la Pascua y en muchos países del planeta lamentablemente no será una Pascua de paz: las guerras, las hambrunas y la pobreza en toda imaginación son condiciones en las que millones de seres humanos están encarcelados. Estamos acostumbrados a considerar la guerra como una realidad muy alejada de nuestra vida cotidiana, pero olvidamos que está mucho más cerca de nosotros de lo que creemos. Devolvernos a la dura realidad de las cosas son a menudo las palabras y reflexiones de Francisco: Siria es uno de los casos más dramáticos a los que el Papa Bergoglio se dirige con frecuencia a sus oraciones y súplicas, pero en una inspección más cercana hay otros teatros de guerra, mucho más cerca de nosotros, en los pensamientos del Pontífice.

Entre ellos es necesario pensar en Ucrania, que se ha convertido durante cuatro años en una "línea de falla", geopolítica entre Europa occidental y oriental, siguiendo un guión similar al de la historia del siglo pasado.

Mirar cuidadosamente, este cuadrante del Viejo Continente se puede definir como una de esas periferias queridas por este pontificado; con los suburbios, de hecho, no significa solo una ubicación física o geográfica sino que adquiere un vasto matiz, que incluye todo lo que se considera una minoría, que no está bajo los reflectores hasta, en los casos más extremos, olvidado, dejado de lado o, peor, ignorado. Estos matices del concepto de periferia son claramente visibles en el interés mostrado por el Papa Francisco en estos años: la guerra invisible porque el Donbass olvidado, en Ucrania, está siempre en los pensamientos del Papa.

En junio de 2016 el cardenal Pietro Parolin visitó los territorios atormentados para expresar la cercanía de Francisco a ese pueblo y traer el fruto de una colección, promovida en toda Europa por el Papa en abril, que fue vital para para garantizar las necesidades básicas en las regiones orientales del país.

Mirando más al norte, casi desde el Mar Negro al Báltico, encontramos otro sector de los suburbios: las repúblicas bálticas no están en guerra, esto es obvio, pero aquí (a excepción de Lituania, donde los católicos representan a los 80 % de los fieles) la Iglesia Católica representa una pequeña minoría.

Como la prensa internacional ya ha anunciado, es casi seguro que el Papa Francisco visitará las tres repúblicas bálticas, 25 años después de Juan Pablo II, el primer Pontífice en viajar a esos países. Incluso esta remota región de Europa parece volver a estar hoy en el centro de la atención internacional por cuestiones exquisitamente geopolíticas; quién sabe si Francisco tendrá éxito en dar un nuevo ímpetu a las iglesias locales, de modo que sean promotoras de un diálogo constructivo y pacífico de todos los que pueblan esa periferia.

Se nel corso della storia «tanti re, imperatori, capi di Stato avessero capito» l'insegnamento di Gesù che, lavando i piedi ai suoi discepoli, ha mostrato che «chi comanda deve servire», «invece di comandare, essere crudeli, uccidere gente», «quante guerre non sarebbero state fatte!». Sono le parole che Papa Francesco ha pronunciato nella breve omelia a braccio della messa in Coena Domini del Giovedì santo, presso il carcere di Regina Coeli di Roma.

Nel primo giorno del triduo pasquale il Pontefice ha nuovamente toccato i temi dell'umiltà e dell'importanza del servire, insegnamento che spesso dimenticano coloro che siedono ai vertici delle nostre società. Ancora una volta il Papa riflette che, paradossalmente, coloro che reggono la cosa pubblica e che hanno nelle loro mani molte vite umane, invece di sentire il peso di tale responsabilità si fanno dominare da una specie di delirio di comando, sentendosi onnipotenti. La Pasqua è alle porte e in molti paesi del pianeta non sarà purtroppo una Pasqua di pace: guerre, carestie, povertà ogni oltre immaginazione sono condizioni in cui milioni di esseri umani sono imprigionati. Siamo abituati a ritenere la guerra come una realtà lontana dalla nostra vita quotidiana, eppure dimentichiamo che essa è molto più vicina a noi di quanto crediamo. A riportarci alla dura realtà delle cose sono spesso le parole e le riflessioni di Francesco: la Siria è uno dei casi più drammatici a cui Papa Bergoglio rivolge frequentemente le sue preghiere e i suoi appelli ma a ben vedere ci sono altri teatri di guerra, molto più vicini a noi, nei pensieri del Pontefice. Tra questi è doveroso pensare all'Ucraina, divenuta da ormai quattro anni una "linea di faglia", geopolitica tra Europa occidentale e orientale, seguendo un copione simile a quello della storia del secolo scorso.

A guardare bene questo quadrante del Vecchio Continente lo si può definire una di quelle periferie care a questo pontificato; con periferia infatti non si intende solo una collocazione fisica o geografica ma assume invece una vasta sfumatura, che comprende tutto ciò che è considerato minoritario, che non è sotto i riflettori fino, nei casi più estremi, ad essere dimenticato, messo da parte o, peggio ancora, ignorato. Queste sfumature del concetto di periferia sono ben visibili nell'interesse mostrato da Papa Francesco in questi anni: la guerra invisibile perché dimenticata del Donbass, in Ucraina, è sempre nei pensieri del Pontefice. Nel giugno del 2016 si recò in quei territori martoriati il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin per esprimere la vicinanza di Francesco a quel popolo e portare il frutto di una colletta, promossa in tutta Europa dal Pontefice nell'aprile precedente, che è stata vitale per garantire generi di prima necessità nelle regioni orientali del paese.

Volgendo lo sguardo più a nord, quasi passando dal mar Nero al Baltico, troviamo un altro settore di periferia: le repubbliche baltiche non sono in guerra, questo è ovvio, ma qui (fatta eccezione per la Lituania, dove i cattolici rappresentano l'80% dei fedeli) la chiesa cattolica rappresenta una esigua minoranza. Come la stampa internazionale ha già annunciato, è ormai quasi certa la visita di Papa Francesco nelle tre repubbliche baltiche, 25 anni dopo la visita di s. Giovanni Paolo II, primo Pontefice a recarsi in quei paesi. Anche questa remota regione d'Europa sembra oggi nuovamente al centro delle attenzioni internazionali per questioni squisitamente geopolitiche; chissà se Francesco - nel caso in cui la sua visita venisse ufficialmente confermata - riuscirà a dare nuovo slancio alle chiese locali, affinché siano promotrici di un dialogo costruttivo e pacifico di tutti coloro che popolano quella periferia.