El Papa insta a los católicos a que bauticen a los niños de pequeños

(José M. Vidal).- El Papa Francisco dedica la catequesis de la audiencia a glosar el sacramento del bautismo y pone "deberes" a los fieles: Buscar la fecha del bautismo, recordarla y festejarla, asi como a bautizar a los niños pequeños, "oportunidad para que reciban los dones del Espíritu Santo".

Lectura del Evagelio de Mateo: "En aquel tiempo Jssús les dijo a sus apóstoles: 'Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado".

Algunas frases de la catequesis del Papa

"Somos cristianos en la medida en que dejamos vivir a Cristo en nosotros"

"El sacramento que encendió en nosotros la vida cristiana: el bautismo"

"Los bautizados son de Jesucristo"

"El bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Recordad bien esto"

"Es el primero de los sacramentos, es la puerta"

"El bautismo nos sumerge en la muerte y Resurrección del Señor, ahogando en la pila baustimal el hombre viejo"

"El bautismo es un renacimiento. Estoy seguro de que todos recordamos la fecha de nuestro nacimiento, pero me pregunto y os pregunto: ¿Alguno recuerda la fecha de su bautismo?"

"Algunos dicen que sí, pero es un sí un poco débil. Muchos no lo recuerdan. Si festejamos el día del naicmiento, ¿cómo no festejar y recordar el día del renacimiento"

"Os pongo deberes para hacer en casa. Los que no recuerden la fecha del bautismo, que pregunten a su madre y no la olviden jamás y festejen es edía. Todos debemos saber el día de nuestro bautismo. No lo olviden"

"El bautismo nos hace miembros del cuerpo de Cristo. No estamos aislados. Somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia"

"Yo soy la vid y vosotros los sarmientos..."

"El bautismo permite a Cristo vivir en nosotros y a nosotros vivir en Él"

"El bautismo ilumina toda nuestra vida"

"Hay un antes y un después del bautismo"

"Algunos piensan, ¿por qué bautizar a un niño tan pequeño? Esperemos a que crezca y sea él mismo el que pida el bautismo. Esto significa no tener fe en el Espíritu Santo. Cuando bautizamos un niño, entra en él el Epiru Santo y hace crecer en el niño las virtudes cristianas, que después florecerán. Hay que dar esta oportunidad a todos los niños, de llevar dentro el Espíritu Santo. No se olvidede bautizar a los niños pequeños"

"El bautismo cristifica"

"¿Cuál es mi fecha de bautismo, mi segundo cumpleaños, mi renacimiento. Hacedlo"

Texto íntegro del saludo del Papa en español

Queridos hermanos y hermanas: Este tiempo pascual es propicio para reflexionar sobre la vida cristiana, que es la vida que recibimos del mismo Cristo. De hecho, somos cristianos en la medida que dejamos que Él viva en nosotros. Para avivar esta conciencia debemos volver al origen, al sacramento del bautismo, que es el fundamento de toda la vida cristiana, es el primero de los sacramentos y es la puerta que permite al Señor hacer su morada en nosotros e introducirnos en su Misterio.



El verbo griego «bautizar» significa sumergir. El baño con el agua simboliza en varias creencias el paso de una condición a otra, es signo de purificación para un nuevo inicio. Para nosotros, los cristianos, el bautismo nos sumerge en la muerte y resurrección del Señor, haciendo morir en nosotros al hombre viejo, dominado por el pecado, para que nazca el hombre nuevo, que participa de la vida de la Santísima Trinidad.



El bautismo es también el baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque Dios nos ha salvado por su misericordia con el agua que nos hace criaturas nuevas. Nos inserta como miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, y nos hace misioneros en el mundo, cada uno según su propia vocación, para que el mundo crea y sea transformado.

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. En este tiempo pascual, los animo a recordar el día de su bautismo, que es el mayor regalo que hemos recibido, para que haciendo memoria de nuestra condición de cristianos tomemos conciencia de que pertenecemos a Dios y estamos llamados a ser testigos, en el ámbito donde vivimos, de la alegría de la salvación.

Que Dios los bendiga. Muchas gracias.

Saludo en italiano