El Papa vuelve el domingo a la periferia romana con una visita a la parroquia de San Pablo de la Cruz

El domingo 15 de abril, en torno a las 16:00 horas, la parroquia romana San Pablo de la Cruz acogerá al Papa Francisco. Será recibido por el arzobispo vicario de la capital italiana, Angelo De Donatis, el obispo auxiliar de la zona oeste, Paolo Selvadagi, el párroco del lugar, Don Roberto Cassano, así como los colaboradores parroquiales.

Una visita en la que el Santo Padre se trasladará una vez más a la periferia romana para encontrarse con los niños del catecismo, los ancianos, los enfermos y los pobres del barrio. Una vez concluidos los encuentros, Francisco confesará a tres feligreses y las 18:00 presidirá la Santa Misa.

Todo comenzó cuando el párroco de San Pablo de la Cruz, el padre Roberto Cassano, se encontró con el Papa Francisco en el pasado mes de noviembre en una de las misas en la Casa de Santa Marta y le contó sobre el barrio: "Me dijo que conocía la situación y que le gustaría venir a visitarnos" pero nunca se hubiera imaginado que sucedería "después de sólo cinco meses", dice Don Roberto en una entrevista con el diario diocesano Roma Siete.

"Nuestro barrio no es un lugar para estar por mucho tiempo", subraya. "Por desgracia se presenta como un lugar que temer pero aquí viven personas muy buenas", asegura el padre Roberto, puntualizando que la comunidad allí presente está "junto a los ancianos, a los enfermos y a algunas familias con grandes problemas económicos". Son un centenar de personas asistidas, no sólo por la comunidad, también gracias al apoyo de los Caballeros de Malta, quienes "una vez al mes distribuyen un paquete de alimentos y, cuando es posible, también intervienen para el pago de los servicios públicos".

"Desafortunadamente no podemos hacer más, aunque lo deseemos" - concluye el párroco. "Las ofrendas de las Misas no son suficientes y la diócesis ya nos da un gran apoyo". Afortunadamente", explica, hay muchos voluntarios "que también me ayudan a trabajar en la parroquia".

Francisco rezará el rosario en el Santuario della Madonna del Divino Amore el 1 de mayo

Ya por otra parte, el Papa abrirá el mes mariano de mayo en el santuario romano de Nuestra Señora del Divino Amor y celebrará los 50 años romanos de los neocatecumenales.

Declaración del Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede:

El Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Greg Burke, informa de que el Santo Padre Francisco irá al Santuario del Divino Amore, en Roma, el próximo 1 de mayo, a las 17:00, para rezar el Santo Rosario en la apertura del mes mariano.

Asimismo, el sábado 5 de mayo, a las 11:00 horas, el Papa presidirá en la zona romana de Tor Vergata el encuentro con el Camino Neocatecumenal, con motivo del 50º aniversario del inicio del Camino en Roma.

(RD/Vatican News)