"Este mundo es un poco esquizofrénico.... grita libertad, y cada vez es más esclavo"

(J. B./Vatican News).- "Pensemos en esa libertad que Dios nos dona en Jesús". El Papa Francisco reflexionó sobre la libertad de los cristianos, frente a la "esclavitud" del mundo, que "está un poco esquizofrénico".

"Pensemos en nuestra libertad en este mundo que es un poco esquizoide, esquizofrénico ¿no?... Grita: libertad, libertad, libertad... y es más esclavo, esclavo, esclavo", subrayó el Papa, quien puso tres ejemplos de libertad presentes en la Biblia: el fariseo Gamaliel, los apóstoles Pedro y Juan, yel propio Jesús.

"La verdadera libertad es dar espacio a Dios en la vida, y seguirlo con alegría, también en el sufrimiento", apuntó el Papa, quien reiteró que la libertad de la que hablamos en este tiempo pascual es la libertad de los hijos que nos ha donado Jesús con "su obra redentora".

Sobre Gamaliel, el fariseo que convence al Sanedrín para que sean liberados Pedro y Juan, encarcelados por haber curado a un paralítico, Francisco resaltó que "es un hombre libre, piensa lucidamente, los hace razonar, los convence, el tiempo hará su trabajo".

Y es que, añadió, "el hombre libre no tiene miedo del tiempo, deja actuar a Dios, deja espacio para que Dios actúe en el tiempo". "El hombre libre es paciente. Y ése era un judío. No era un cristiano, No había reconocido a Jesús Salvador. Pero era un hombre libre. Formula su pensamiento, lo ofrece a los demás y es aceptado. La libertad no es impaciente".





Señalando que también Pilatos pensaba bien, con la mente fría y se dio cuenta de que Jesús era inocente, "pero no logró resolver el problema, porque no era libre, estaba apegado a la promoción". En opinión del Papa, "le faltaba el coraje de la libertad porque era esclavo del arribismo, de la ambición, del éxito".

Sobre Pedro y Juan, Bergoglio subraya cómo "son liberados y castigados injustamente... pero se van alegres por haber sido ultrajados por el nombre de Jesús". "Ésta es la libertad de un enamorado de Jesucristo, sellada por el Espíritu Santo con la fe en Jesucristo. Tú has hecho eso por mí, yo hago esto por ti. También hoy hay tantos en la cárcel, cristianos torturados que llevan adelante esta libertad de confesar a Jesucristo", recalcó.

Así, el Papa invitó a reflexionar sobre nuestra libertad y recordó el tercer ejemplo, el de Jesús, "que hace el milagro de la multiplicación de los panes y que sabiendo que la gente entusiasmada lo busca para proclamarlo rey, se retira a la montaña: se aleja del triunfalismo. No se deja engañar por el triunfalismo: era libre".

"Pensemos en este en día en mi libertad, en nuestra libertad. Tres ejemplos: Gamaliel, Pedro y Juan - y el mismo Jesús - ¿mi libertad es cristiana? ¿soy libre? ¿O soy esclavo de mis pasiones, de mis ambiciones, de tantas cosas... de las riquezas, de la moda? Pensemos en nuestra libertad en este mundo que es un poco esquizoide, esquizofrénico ¿no?... Grita: libertad, libertad, libertad... y es más esclavo, esclavo, esclavo", concluyó.