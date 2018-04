El Papa insta a los políticos a que "prevalezcan la justicia y la paz" en Siria

(José M. Vidal).- Un nuevo 'no' a la guerra del Papa desde su cátedra de la ventana del Vaticano. Francisco aprovechó el regina coeli, para pedir a los políticos que "prevalezcan la justicia y la paz" en Siria, recordó a los tres periodistas ecuatorianos asesinados en la frontera con Colombia y rezó por Alfie Evans, el niño en cuidados asistidos, y otras personas que, como él, están en situaciones "delicadas, dolorosas y complejas".

Algunas frases de la catequesis papal

"El Evangelio nos introduce en el Cenáculo, donde Jesús se manifiesta a los apóstoles, con el saludo: la paz con vosotros"

"Se trata de la paz interior y de la que se establece entre la relación entre las personas"

"El realismo de la Resurrección: Jesús no es un fantasma"

"Presencia real, con su cuerpo resucitado"

"La realidad de la resurrección es para los discípulos algo inconcebible"

"Para convencerles, les hace ver las llagas"

"Era tanta la alegría que los discípulos tenían dentro: no, no puede ser así...Tanta alegría no es posible"

"Jesús come con ellos, para convencerlos"

"El cuerpo no es un obstáculo o una prisión del alma"

"Tenemos que tener una idea positiva de nuestro cuerpo"

"El pecado no es provocado por el cuerpo, sino por nuestra debilidad moral"

"El cuerpo es un don estupendo de Dios"

"Somos llamados a tener gran respeto y cuidado de nuestro cuerpo y del de los demás"

"Cuaquier ofensa o herida al cuerpo de nuestro prójimo es un ultraje al cuerpo de Cristo"

"Cuando prevalece la prepotencia y el materialismo, el Evangelio nos llama a ser personas capaces de mirar en profundidad"







Algunas frases del saludo del Papa

Recuerda al nuevo beato de Madagascar, Luciano Botsovatona.

"Estoy profundamente turbado por la actual situación munidal, en la que, a pesar de los instrumentosa disposición d la comunidadinternacional, no se consigue acordar una acción común en favor de la paz en Siria y en otras parts del mundo".

"Mientras rezo incesantemente por la paz e invito a todas las personas de buena voluntad a hacer lo mismo, llamo de nuevo a otodos los responsables políticos, para que prevalezcan la justicia y la paz"

"Con dolor he recibido la noticia del asesinato de tres personas en la frontera de Ecuador y Colombia. Rezo por ellos y sus familiares y me siento vecino al querido pueblo ecuatoriano"

"Confío a vuestra oración a personas como Vincent Lambert en Francia o el pequeño Alfie Evans, en inglaterra, y otros países, que viven, a veces durante mucho tiempo, en situación de grave enfermedad, asistidos médicamente en sus necesidades primarias. Son situaciones delicadas, muy dolorosas y complejas. Recemos para que todo enfermo sea siempre respetado en su dignidad y cuidado de forma adapatada a su condición...Con gran respeto por la vida"