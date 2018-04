El Papa recibe al padre de Alfie: "El único dueño de la vida es Dios"

(J. B./Vatican News).- "El único dueño de la vida es Dios". Francisco pronunció estas palabras en su saludo en italiano, al término de la audiencia. Posteriormente, la Sala Stampa confirmó que el Papa había recibido esta mañana a Thomas Evans, el padre del pequeño Alfie, que si nadie lo remedia será desconectado en los próximos días.

El pequeño está afectado de una enfermedad neurodegenerativa no conocida e internado en el Alder Hey Children's Hospital de Liverpool, cuyos médicos quisieran desconectar los cables a la máquina que lo mantiene en vida porque, sostienen, es "en su mejor interés".

Sus padres, en cambio, quieren trasladarlo al Hospital ‘Bambino Gesù' de Roma, que ha dado su disponibilidad para recibirlo y asistirlo hasta el final. El traslado ha sido negado tanto por los médicos que por los jueces. Se espera la última palabra de la Corte Suprema.

El término de la audiencia general de este miércoles, el Santo Padre recordó a Vincent Lambert y al pequeño Alfie Evans, invitando a los fieles presentes a elevar una oración por ellos:

"Llamo la atención nuevamente acerca de Vincent Lambert y el pequeño Alfie Evans, y quisiera reiterar y fuertemente confirmar que el único dueño de la vida, desde el inicio hasta el fin natural es Dios. Y nuestro deber, es hacer de todo para custodiar la vida. Pensemos en silencio y recemos para que la vida de todas las personas sea respetada y, especialmente, de estos dos hermanos nuestros. Recemos en silencio".

Tom Evans le ha hecho una promesa a su hijo Alfie: "No permitiremos que te quiten la vida", por ello, después de un nuevo varapalo de la Justicia británica el padre del pequeño ha viajado a Roma para mantener un encuentro privado de 20 minutos con el Papa Francisco.

Según informa La Nuova Bussola el Pontífice ha ordenado a monseñor Francesco Cavina que mantenga el contacto entre la Secretaría de Estado y los padres del pequeño para que se lleven a cabo las iniciativas para trasladar al niño a Roma.

Según publica The Sun el padre del pequeño, tras el encuentro ha publicado en sus redes sociales: "Alfie, haremos todo por ti. No estás muriendo, así que no permitiremos que te quiten la vida". y pide a "Su santidad salve a nuestro hijo".

Tom Evans y Kate James llevan desde hace meses librando una disputa legal con los médicos del hospital Alders Hay, en Liverpool, para que su hijo, de 23 meses de edad, no sea desconectado de las máquinas que le mantienen con vida aunque en estado vegetativo.