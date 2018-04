Roma rechaza la propuesta de los obispos alemanes sobre la intercomunión

(Cameron Doody).- La propuesta de los obispos alemanes de que, en algunos casos, las parejas protestantes de fieles católicos puedan recibir la comunión, no cuenta con el aval del Vaticano. Según apuntan distintas fuentes, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha rechazado el borrador de plan pastoral que abogaba por la intercomunión.

Según publicó este martes la agencia de noticias de la Iglesia austriaca kath.net, citando "fuentes vaticanas bien informadas", la Congregación que encabeza el arzobispo Luis Ladaria "ha rechazado el plan pastoral de la Conferencia Episcopal alemana con la aprobación expresa del Papa".

Dicho plan apuntaba que algunos protestantes podrían comulgar si experimentan un "deseo sincero por la eucaristía" y para poner fin a un estado de "malestar espiritual serio", siempre y cuando hayan participado en un proceso "discernimiento profundo en conversación espiritual con un cura u otro agente pastoral".

Después de que el plan fuera aprobado por una mayoría abrumadora de 54 a 13 de los obispos reunidos en su asamblea primaveral, siete de los prelados disconformes -encabezados por el cardenal de Colonia, Rainer Woelki- escribieron a Roma para clarificar si la propuesta era consistente con la doctrina católica, a pesar de que el presidente de los obispos alemanes, el cardenal Reinhard Marx, insistiera que el plan era simplemente un "borrador" y la intención no era "cambiar ninguna doctrina".

Por el momento no ha trascendido la respuesta completa de Doctrina de la Fe, con lo que la afirmación de kath.net de que el Papa personalmente ha dado su negativa a la propuesta de los obispos alemanes puede o no ser cierta. Lo que sí es cierto es que Francisco ha parecido indicar en numerosas ocasiones que los no católicos deben seguir las indicaciones de su conciencia a la hora de decidir si comulgar o no, como cuando en 2015 recordó a una mujer luterana que "la vida es más grande que las explicaciones e interpretaciones" y le animó a "hablar con el Señor" y "seguir adelante" en su deseo de volver a la mesa eucarística.