El Papa pide "la valentía de la esperanza" para los líderes de la Cumbre Intercoreana

(José M. Vidal).- El Papa Francisco, preocupado siempre por la paz, pide a los líderes que van a participar en la Cumbre Intercoreana que tengan "la valentía de la esperanza", para poner en marcha "un diálogo transparente y un camino concreto de reconciliación".

Lectura de San Pablo a los Filipenses: "Estoy preparado para vivir en la abundanci ay en la escasez. Soy capaz de todo en Aquel que me conforta"

Algunas frases de la catequesis del Papa

"Seguimos nuestra reflexión sobre el bautismo, siempre a la luz de la Palabra de Dios"

"El bautismo es el sacramento de la fe"

"Los catecúmenos reviven la experiencia de la mujer samaritana"

"El Evangelio lleva en sí la fuerza de transformar al que lo acoge con fe"

"A la fuente bautismal no se va nunca solo"

"La oración de la Iglesia. La Iglesia reza y reza por todos nosotros. Es algo bello rezar por los demás. A veces, no tenemos necesidades y no rezamos. No, hay que rezar por los que están necesitados...Así rezamos por los demás. La oración de la Iglesia siempre está activa. Entremos en esa dinámica eclesial"

"Rezar por los niños, por su salud espiritual y corporal. Es una forma de proteger a los niños con la oración"

"Jesús mismo combatió al demonio"

"Su victoria sobre el Maligno"

"El bautismo no es una fórmula mágica. Es un don del Espíritu Santo"

"Que habilita al que lo recbe para luchar contra el Mal"

"La vida cristiana está siempre sujeta a la tentación de separarse de Dios, para caer en las seducciones mundanas"

"El bautismo nos da fuerza para luchar contra el diablo, que como un león rugiente que intenta devorarnos y destruirnos"





"El oleo significa que la potencia de Cristo salvador vence el mal"

"Cuesta luchar contra el mal"

"Pero toda la vida cristiana es una lucha"

"Y que, en esta lucha, no estamos solos. La Iglesia reza, para que sus hijos no sucumban a las insidias del Malingo"

"El Señor derrotó al Príncipe de este mundo"

"Todo lo puedo en Aquel que me conforta"





Palabras sbre la reunión intercoreana

"El próximo viernes, 27 de abril, en Panmunjeon, se celebrará una Cumbre Intercoreana, en la que tomarán parte los líderes de las dos Coreas, el señor Moon Jae-in y el Señor Kim Jong Un. Tal encuentro será una ocasión propicia para poner en marcha un diálogo transparente y un recorrido concreto de reconciliación y de una reencontrada fraternidad, con el fin de garantizar la paz en la península coreana y en el mundo entero.

Al pueblo coreano, que desea ardientemente la paz, aseguro mi personal oración y la cercanía de toda la Iglesia. La Santa Sede acompaña, sostiene y anima toda iniciativa útil y sincera para construir un futuro mejor, para promover el encuentor y la amistad entre los pueblos.

A los que tienen responsabilidades políticas directas, les pido que tengan el coraje de la esperanza, haciéndose artesanos de paz,mientras les exhorto a proseguir con confianza el camino iniciado por el bien de todos"

"Y, como Dios es padre de todos y padre de la paz, les invito a rezar a Dios, padre de todos, por el pueblo coreano, tanto del sur como del norte".

Y el Papa, acompañado de los fieles, reza el Padre Nuestro.

Texto completo del saludo del Papa en español

Queridos hermanos:

Continuamos la catequesis sobre el bautismo, y lo hacemos a la luz del Evangelio, que tiene la fuerza de trasformar a quien lo acoge con fe, arrancándolo del dominio del maligno para que aprenda a servir al Señor con alegría. La Iglesia acompaña a los catecúmenos en este camino con la oración, como nos recuerdan las letanías que preceden al rito bautismal.



En los exorcismos de los candidatos adultos, el sacerdote suplica a Dios que los libre de todo lo que les separa de Cristo y les impide unirse a Él. Del mismo modo, se pide la liberación del pecado original de los niños que van a ser bautizados, para que puedan ser consagrados como templos del Espíritu Santo.



El bautismo es un don del Espíritu Santo que nos da la fuerza para combatir el mal. Esto se simboliza en el gesto de la unción, que evoca a los atletas que ungían su cuerpo para tonificar los músculos y para evitar ser presa fácil de los adversarios. El óleo bendecido por el obispo, nos asegura la fuerza del Resucitado y la cercanía de la Iglesia en este combate, de modo que podamos decir con san Pablo: «Todo lo puedo en aquel que me conforta».

***

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Los animo a perseverar en este combate, manteniéndose firmes en la fe en Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, y constantes en la oración al Padre, pidiendo por todos los que se encuentran en peligro y sufren tribulación. Muchas gracias.