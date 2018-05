El Papa pide a los obispos que velen frente a "los ortodoxos de la verdadera doctrina"

(J. Bastante/Vatican News).- "Que no falte en la Iglesia la custodia de los pastores". El Papa recordó esta mañana, en la misa de Casa Santa Marta, a los obispos su papel, que no es otro que "velar" al rebaño, y más allá. El verdadero pastor "defiende a todas las ovejas, defiende a cada una, confirma a cada una y si una se va o se pierde, va a buscarla y la reconduce. Está tan implicado que no deja que se pierda ni una sola".

Durante la homilía, Francisco pidió a los obispos custodiar y confirmar a los fieles en la fe, para defenderlos de "los lobos", que no son otros que "los ortodoxos de la verdadera doctrina". Tomando los Hechos de los Apóstoles en Antioquía, Bergoglio subrayó cómo los apóstoles envían a Bernabé y a Pablo para confrontar sus ideas con aquellos "a los que no les habíamos dado ningún cargo, y han venido a turbarlos ocn razonamientos que han trastornados sus ánimos".

"Los que se habían presentado para defender a la gente como "ortodoxos de la verdadera doctrina -dijo el Papa-, creyendo que son los verdaderos teólogos del cristianismo, habían desorientado al pueblo". Mientras los Apóstoles, los obispos de hoy, son quienes lo confirman en la fe.

"El obispo - afirmó Francisco - es aquel que vigila, aquel que vela", es la centinela, "que sabe ver para defender a la grey de los lobos que vienen". La vida del obispo "está envuelta en la vida del rebaño".

Pero el obispo hace algo más - prosiguió explicando el Papa - como el pastor, vela. Una bella palabra "para describir la vocación del obispo", y explicó:

"Velar significa envolverse en la vida del rebaño: Jesús distingue bien al verdadero pastor del empleado, de aquel que va por la paga y al que no le interesa si viene el lobo y se come a una oveja: no le interesa. En cambio el verdadero pastor, que vela, que está implicado en la vida del rebaño, defiende no sólo a todas las ovejas, defiende a cada una, confirma a cada una y si una se va o se pierde, va a buscarla y la reconduce. Está tan implicado que no deja que se pierda ni una sola".

El verdadero obispo conoce por lo tanto el nombre de cada oveja "y esto - afirmó el Papa Bergoglio - nos hace comprender cómo Jesús ha concebido al obispo: cercano". Y el Espíritu Santo ha dado al pueblo cristiano el "olfato", la capacidad de entender dónde hay un obispo verdadero:

"Cuántas veces hemos oído: "¡Oh, este obispo! Sí, es bueno, pero no se ocupa tanto de nosotros, está siempre ocupado; o "este obispo se enreda en los asuntos, es un poco especulador y esto no va"; o "este obispo se ocupa de cosas que no van con su misión"; o "este obispo está siempre con la valija en la mano, siempre por ahí, por doquier"; o "está con la guitarra en la mano", cada uno puede pensar... Y precisamente... el pueblo de Dios sabe cuándo el pastor es pastor, cuándo el pastor está cerca, cuándo el pastor sabe velar y da la propia vida por sus fieles. La cercanía".



Así debe ser la vida de un obispo y así su muerte. El Santo Padre citó el ejemplo de Santo Toribio de Mogrovejo, muerto en una pequeña aldea indígena, rodeado por sus cristianos que le tocaban la chirimía para que muriera en paz. Y concluyó diciendo: