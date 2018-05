Johan Galtung: "El Papa Francisco es una de las mayores figuras positivas de nuestro tiempo"

(Vatican News).- En 1960 ha inventado la fórmula "periodismo de paz". Hoy, a 87 años, Johan Galtung, noruego de nacimiento pero ciudadano del mundo es considerado uno de los intelectuales más significativos de nuestro tiempo y reconocido como fundador de los modernos estudios sobre la paz.

Ha enseñado en algunas de las universidades más importantes del mundo y es consultor de diversos organismos de las Naciones Unidas. En el 1998, fundó Trascend, una organización a nivel mundial con la finalidad de formar la práctica de la transformación no-violenta de los conflictos. En entrevista con Vatican News, el prof. Galtung habla de la actualidad del periodismo de paz y del gran apoyo ofrecido por el Papa Francisco a este empeño con su último Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.





- Prof. Galtung, históricamente ha sido justamente usted a lanzar el concepto de "periodismo de paz" en los años '60. ¿Cómo nace esta idea?

- Me vino simplemente estudiando noticias, y esto precisamente en el 1960, cuando se hablaba de Cuba y del Congo. Yo estudiaba, analizaba los diarios noruegos para entender cómo trataban estas noticias. Y, en síntesis, podríamos decir que, en aquella época llegué a cuatro conclusiones: las noticias debían ser negativas, debían ser algo que tuviera que ver con la guerra y con la violencia, debían ser dirigidas al exterior, no estructuradas, tenía que haber alguien a quien dar la culpa - aspecto muy importante - y, en tercer lugar, debía concernir a otros países, países importantes y en particular a personajes importantes en los países importantes. Por ejemplo, tomemos un evento cualquiera y veamos si corresponde a uno o a todos estos cuatro criterios: a este punto, es fácil que se vuelva noticia.

- Han pasado 60 años desde entonces. ¿Qué significa para usted hoy el "periodismo de paz"?

- Vea, entretanto he trabajado mucho sobre el concepto de paz y entonces, para mí, hay una distinción entre la paz "positiva" y la paz "negativa". En efecto, el periodismo de paz se divide en dos: el periodismo de paz "negativo", que busca encontrar soluciones a conflictos con el fin de reducir la violencia; y el periodismo de paz "positivo", que quiere explorar la posibilidad de una mayor cooperación positiva. En otras palabras, el primero se concentra en el aspecto negativo y el segundo en el positivo.

- Como usted sabe, el Papa Francisco ha dedicado el Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2018 al "periodismo de paz". ¿Qué importancia reviste para Ud. esta toma de posición del Papa?

- Reconozco en el Papa una de las mayores figuras positivas de nuestro tiempo y obviamente estoy profundamente impactado por su toma de posición con respecto a un concepto como el periodismo de paz. ¡Creo que su apoyo es fantástico! Soy un gran admirador del Papa Francisco y para mí este Mensaje es un gran empuje y un gran apoyo.

- En su mensaje, el Papa Francisco afirma que "la paz es la verdadera noticia". ¿Por qué para los medios de comunicación es tan difícil dar información sobre la paz? ¿Por qué parecen interesados solamente en la guerra?

- Porque no saben cómo escribir, ¡no saben ni siquiera como conceptualizar la paz! Hubo un caso indicativo en Dinamarca: improvisamente, se inició a hablar de "reconciliación", de reconciliación con respecto a eventos importantes que se verificaron en Dinamarca en el pasado y de los cuales los periodistas no habían escrito nada, porque no tenían ni siquiera el concepto.

- Por lo tanto es fundamental educar, formar a los jóvenes periodistas...

- Usted ha metido el dedo en la llaga: todo inicia precisamente desde la educación de los periodistas y esto significa que estamos hablando del estudio del periodismo o de las escuelas de periodismo. Un tiempo, yo era profesor de sociología en la Columbia University en Nueva York. En su escuela de periodismo daban por hecho que el modo en el cual ellos lo hacían fuese perfecto y no tenían idea de lo que yo llamo "periodismo positivo". La escuela de periodismo de la Columbia University ha dado las líneas guía para los Estados Unidos y los Estados Unidos indican el camino para el periodismo de gran parte del resto del mundo. Por lo tanto, era importante introducir el "periodismo de paz".