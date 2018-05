Deusto será en julio la capital de las universidades jesuitas de todo el mundo

(Deusto).- La Universidad de Deusto acogerá, entre los días 8 y 12 del próximo mes de julio, la Asamblea Mundial de Instituciones Jesuitas de Educación Superior, un encuentro que reunirá en Bilbao a los presidentes, rectores y máximos responsables de las más de doscientas universidades e instituciones jesuitas de educación superior de todo el mundo.

Alrededor de 400 personas que convertirán a Deusto en capital de las universidades jesuitas. Esta universidad fue designada sede de este encuentro entre un selecto grupo de ciudades candidatas de todo el mundo.

En esta ocasión, la Asamblea pretende reflexionar y profundizar sobre algunos de los principales retos y desafíos de las instituciones jesuitas y del mundo, tales como el liderazgo cívico y político, la justicia ambiental y económica, la educación para los sectores más desfavorecidos, la paz y la reconciliación o el diálogo interreligioso.

Las más prestigiosas universidades jesuitas del mundo, entre otras, las que se encuentran Georgetown University, Santa Clara University, Loyola Chicago, San Francisco University, Pontificia Gregoriana (Italia), Javeriana Bogotá, Iteso (México), Universidad Católica de Córdoba (Argentina), Ateneo de Manila o Sofia de Tokio participarán en esta tercera asamblea mundial que lleva por lema: Transforming Our World Together. Las dos primeras se celebraron en Méjico (2010) y Melbourne (2015).

Constitución de la IAJU-Asociación Mundial de Universidades e Instituciones Jesuitas de Educación Superior

El Padre General de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, S.J., en su primera visita al País Vasco, presidirá esta Asamblea que va a tener como acto singular la celebración, el 11 de julio en Loyola, de la fundación y constitución de la International Association of Jesuit Universities-Asociación Mundial de Universidades e Instituciones Jesuitas de Educación Superior. Esta asociación dotará a toda la red universitaria jesuita de naturaleza jurídica, estructura, estabilidad y será un nuevo impulso para las universidades en el mundo.

La celebración de este encuentro en Bilbao supone además un reconocimiento y un espaldarazo a la Universidad de Deusto y a la ciudad de Bilbao en general, a la vez que la constitución de la Asociación abre todo un universo de nuevas posibilidades para la internacionalización de Deusto y su trabajo en red con instituciones de todo el mundo.

Algunos datos

Mapa mundi de universidades e instituciones jesuitas de educación superioren el mundo.

Entre los ponentes principales se encuentran:

- Cardenal Giuseppe Versaldi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica, con el tema: "Greetings from Congregation for Catholic Education".

- Cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, con el tema: "Catholic Social Teaching and the role of the Jesuit University today".

- Pankaj Mishra, politólogo y pensador indio considerado por la revista Foreign Policy como uno de los pensadores globales más relevantes, con el tema: "Social and Political Fragmentation and the role of the Jesuit University".

- Gael Giraud, SJ, economista investigador principal de C.N.R.S. (Centro nacional francés de investigación científica) y miembro de la Escuela de Economía de París y del Comité de expertos francés para el debate nacional sobre la transición ecológica, con el tema: "Economic Inequality and Enironmental Degradation and the role of Jesuit University".

- P. General Arturo Sosa, S.J., elegido en octubre de 2016 Prepósito General de la Compañía de Jesús en el marco de la 36º Congregación General de la Compañía de Jesús, con el tema "The role of the Jesuit University and the call to Reconciliation".