Francisco, a Scholas: "Sueñen a lo grande, no pierdan la capacidad de soñar despiertos"

(J. B./Vatican News).- "Sueñen a lo grande, vayan adelante arriesgando en la vida pero siempre con prudencia, porque la prudencia no es un límite, sino un canal que centraliza vuestra energía", lo dijo el Papa Francisco en su visita a la sede de Scholas Occurrentes.

Durante el encuentro, el Papa conoció a la nueva generación de formadores de esta Institución e inauguró - conectándose a través de video conferencia - otras nuevas sedes de la Fundación: una en la Villa 31 de Buenos Aires, Argentina; otra sede en Mozambique; la apertura de un nuevo polo en Colombia y la primera sede en los Estados Unidos.

"Les diría a los jóvenes que no se duerman, que no pierdan la capacidad de soñar despiertos, de mirar más allá. Les diría que no se dejen robar la esperanza, la esperanza no defrauda y los va a llevar adelante. Anímense a pelear por la vida, por las ilusiones, no se jubilen antes de tiempo", dijo el Papa durante la videoconferencia.

En la misma línea, aseguró que "no hay cosa más triste que ver a un chico de 15 o 20 jubilado, que no se anima". Y aconsejó: "Arriesguen, sueñen a lo grande, esperen a lo grande y arriesguen con prudencia. La prudencia es el encause de toda esa energía".

Finalmente, pidió a los jóvenes: "Ustedes no se olviden que el mundo no empezó como ustedes, la patria no empezó con ustedes, la historia de esa patria no empezó con ustedes, miren a las raíces de sus pueblos y sus familias. Tomen esas raíces y den el paso adelante".

En el transcurso del evento, el Santo Padre también clausuró el III Encuentro Internacional de la Juventud, organizado en colaboración con el Ministerio italiano de Educación, de la Universidad y de Investigación, inaugurada el pasado 7 de mayo en Roma.

Asimismo, un grupo de artistas de fama mundial donaron al Papa Francisco una obra personal, realizada para promover el Programa de Scholas Arte "Pintando puentes".

Mensaje papal: