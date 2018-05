De Hollywood a Roma: El Vaticano, de moda como escenario cinematográfico

(Cameron Doody).- El Vaticano está de moda como escenario para series de TV, películas y documentales. Solo en 2017, el Secretariado de Comunicación de la Santa Sede aprobó casi cien peticiones para rodar en la Ciudad del Vaticano, con proyectos enfocados en el patrimonio artístico, cultural y espiritual de la Iglesia o la actividad cotidiana del Papa Francisco, según ha revelado el ex Prefecto del dicasterio, Dario Edoardo Viganò.

El documental de Wim Wenders que se estrenó con fuertes aplausos en Cannes -Papa Francisco. Un hombre de palabra- o el nuevo proyecto de Netflix sobre la relación entre Benedicto XVI y Francisco son solo dos ejemplos de una tendencia que va al alza. El Secretariado de Comunicación recibe muchas peticiones de rodar "imágenes de los Jardines Vaticanos, la Capilla Sixtina, [la basílica de] San Pedro", ha declarado al CNS monseñor Viganò, quien sigue como asesor de la oficina tras su renuncia como Prefecto.

No importa de dónde venga, el presupuesto con el que cuente, ni el idioma en el que se ruede... lo importante son los méritos del guión del proyecto y la razón por la que se quiere rodar, ha explicado Viganò. El prelado cita como ejemplos de proyectos a los que han dado su visto bueno últimamente a un documental japonés sobre Miguel Ángel, un especial televisivo alemán con ocasión del 90 cumpleaños del Papa emérito o un programa francés sobre mujeres que trabajan en el Vaticano.

Si bien Viganò -quien cuenta con un doctorado en la historia del cine- ha considerado que su trabajo consiste en ayudar a directores y documentalistas "decir mejor lo que buscan decir", también ha reconocido que "un filme es un filme, no un catecismo". Como no podría ser de otra forma, el Secretariado de Comunicación respeta la libertad artística de cada uno -dentro de unos límites- y el prelado habla en este sentido de un "pacto de confianza" que el Vaticano ofrece a los responsables de las películas, para que estos no tergiversen la imagen de la Iglesia.

Sobre la posibilidad de que el Vaticano aproveche esta nueva oleada de popularidad de la Santa Sede como telón de fondo televisivo y cinematográfico, monseñor Paul Tighe, secretario del Consejo Pontificio de Cultura, lamenta que "Roma está muy limitada en términos de donde está y las estructuras y recursos con los que cuenta".

Tantas son las limitaciones del Vaticano que, aunque no prevé que disminuyan las peticiones a Roma para rodar en los lugares más emblemáticos del catolicismo, el prelado irlandés considera que son las conferencias episcopales locales las que están mejor posicionadas para sacar provecho de este nuevo interés cinéfilo por lo divino. Lo que hace falta para producir buenas películas "católicas", opina Tighe, es que la Iglesia anime a estudiantes de cine "a pensar y reflexionar sobre cómo retratarían cuestiones de fe en la pantalla grande"... y que la imaginación haga el resto.