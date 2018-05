Francisco: "Predicar la pobreza no es comunismo, sino puro Evangelio"

(Jesús Bastante/VN).- Predicar la pobreza "no es comunismo", sino "puro Evangelio". Francisco quiso actualizar esta mañana el relato de las Bienaventuranzas y la valentía de Jesús. "Si uno hoy hiciera un sermón como ese, en los periódicos, al día siguiente: '¡Ese sacerdote es comunista!'. Pero la pobreza está en el centro del Evangelio".

En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa animó a "tomar distancia de las riquezas, porque Dios las ha ofrecido para dárselas a los otros".

"Siempre en la historia hemos tenido la debilidad de tratar de eliminar esta predicación sobre la pobreza creyendo que es una cuestión social y política. ¡No! Es puro Evangelio, es puro Evangelio", clamó Bergoglio.

Al tiempo, Francisco llamó a reflexionar sobre el porqué de una "predicación tan dura" como la que Jesús hace sobre la brecha entre ricos y pobres. La razón radica en el hecho de que "las riquezas son una idolatría", son capaces de "seducción".

"Jesús mismo dice que no se puede servir a dos señores: o sirves a Dios o sirves a las riquezas", apuntó Francisco, quien advirtió que "la riqueza te agarra y no te suelta y va en contra del primer mandamiento: amar a Dios con todo tu corazón".

Así, el Papa subrayó cómo las riquezas van "contra el segundo mandamiento porque destruyen la relación armoniosa entre nosotros, los hombres", "arruinan la vida", "arruinan el alma".

En ese contexto, Francisco cordó la Parábola del rico - que pensaba en la "buena vida", en las fiestas, en las vestimentas lujosas - y la del mendigo Lázaro, "que no tenía nada". Las riquezas - reitera - "nos alejan de la armonía con nuestros hermanos, del amor al prójimo, nos hacen egoístas".

Santiago reclama el salario de los trabajadores que cosecharon en las tierras de los ricos y que no han sido pagados: alguien - dice Francisco - puede confundir al Apóstol Santiago con "un sindicalista". Sin embargo, asegura el Pontífice, él es el Apóstol "que habla bajo la inspiración del Espíritu Santo". Parece - señala - una cosa de hoy:

Incluso aquí, en Italia, para salvar los grandes capitales, se deja a la gente sin trabajo. Va contra el segundo mandamiento y quién hace esto: "¡Ay de ti!". Yo no, Jesús. Ay de ustedes que explotáis a la gente, que explotáis el trabajo, que pagáis en negro, que no pagáis la contribución para las jubilaciones, que no dais vacaciones - dijo el Papa Francisco - ¡Ay de ti! Hacer "descuentos", hacer estafas sobre aquello que se debe pagar, sobre el salario, es un pecado, es pecado. "No, padre, yo voy a misa todos los domingos y voy a esa asociación católica y soy muy católico y hago la novena de esto ...". ¿Pero luego no pagas? Esta injusticia es pecado mortal. No estás en la gracia de Dios. No lo digo yo, lo dice Jesús, lo dice el Apóstol Santiago. Es por eso que las riquezas te alejan del segundo mandamiento, del amor al prójimo.