El fútbol femenino se abre camino en el Vaticano

Por impulso del papa Francisco, el Vaticano organizará por primera vez un partido de fútbol femenino en sus instalaciones. En el estado donde siempre las luces estuvieron con los hombres, llegó el momento para que las mujeres tomen protagonismo. La idea del encuentro, en el que participarán empleadas de la Santa Sede, será como parte de la Fiesta del Deporte y la Familia que tendrá lugar el 10 de junio en el recinto Pio XI.

"Será el primer partido de fútbol femenino en el Vaticano", afirmó Danilo Zennaro, responsable deportivo del Vaticano.

En el Vaticano trabajan unas 750 mujeres. Los partidos de fútbol masculinos tienen una larga tradición en Roma, pero hasta ahora nunca se habían confeccionado equipos femeninos.

Durante la fiesta deportiva se disputará también la Supercopa masculina del Vaticano. En ese encuentro se medirán el equipo de los Museos Vaticanos, fundado en 1966 y campeón de la Copa local, ante el conjunto del hospital pediátrico Bambino Gesú, ganador de la Liga. Sin embargo, el Vaticano es de los pocos Estados que no forma parte de la FIFA.

La tradición dentro del Vaticano en relación con el fútbol comenzó en 1972 cuando el papa Pablo VI lo inauguró. Pero no fue hasta 2006 que se integraron al NF Board (Non- Fifa Board), entidad que reúne a los Estados no reconocidos por la FIFA, como lo son Kurdistán, el Tibet, Groenlandia y Chipre del Norte.

La Federación Vaticana Deportiva de Fútbol, integrada por guardias, personal administrativo y guías de los museos, participa regularmente desde 2008 de los torneos de la Copa Viva de la NF Board, un torneo similar a la Champions League. Si bien nunca han sido campeones, la NF Board les entregó dos trofeos por su participación en el 2009 y 2012.

(RD/Agencias)