El Papa pide que el Campeonato mundial de fútbol favorezca "la solidaridad y la paz entre las naciones"

(José M. Vidal).- El Papa Francisco aprovecha el pasaje evangélico del joven rico, para invitar a los jóvenes a ser audaces y a evitar "la mediocridad y la pusilanimidad". También saluda como un "evento que trasciende fronteras de culturas y religiones" al próximo Campeonato del Mundo de Fútbol y pide que favoreza "la solidaridad y la paz entre las naciones"

Antes de comenzar la audiencia y después del consabido recorrido entre la multitud, que lo aclama, el Papa se acerca a un grupo de niños y les invita a acompañarle en el estrado, a su lado, durante la audiencia. Pero les advierte, que tienen que estar sentados y que la ceremonia es larga. Y los chavales asienten, encantados y se sientan en el suelo, a su lado, que vuelve a preguntarles: "¿Estáis bien?"

Evangelio de Marcos:

"Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él.

-Maestro bueno -le preguntó-, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?

Jesús le contestó:

-¿Por qué me llamas bueno? -respondió Jesús-. Nadie es bueno sino solo Dios. 19 Ya sabes los mandamientos: "No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre".

-Maestro -dijo el hombre-, todo eso lo he cumplido desde que era joven.

Jesús lo miró con amor y añadió:

-Una sola cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme.





Algunas frases de la catequesis del Papa

"Hoy es la fiesta de San Antonio de Pádua. ¿Quién se llama Antonio? Un aplauso a todos los Antonios y Antonias"

"Hoy iniciamos un nuevo intinerario, con el tema de los mandamientos de Dios"

"Para introducirlo, el encuentro entre Jesús y un joven arrodillado, que le pide cómo poder heredar la vida etrna"

"Una pregunta sobre el deseo de una vida plena e infinita"

"¡Cuántos jóvenes intentan vivir y se destruyen corriendo detrás de las cosas efímeras!"

"Nuestro peor enemigo no son los problemas concretos. El mayor peligro de la vida es la mediocridad y la pusilanimidad"

"¿Un joven mediocre es un joven con futuro o no? No oigo. No, no crece, no tendrá éxito"

"La pusilanimidad: los que tienen miedo de todo"

"Humildad, fuerza y nada de mediocridad ni pusilanimidad"





"Hay que vivir no vegetar. Los mediocres vegetan"

"En vuestras casas, cuando se ve un joven sentado todo el día, sus padres creen que está enfermo y lo llevan al médico"

"La vida del joven es la sana inquietud"

"¿Dónde ira la humaniad con jóvenes quietos y no inquietos?"

"Aquel joven busca más, está inquieto"

"¿Cómo se pasa de la juventud a la madurez? Cuando se comienzan a aceptar los propios límites"

"Cuando se relativiza y se toma conciencia de lo que falta"

"La verdad rechazada con trágicas consecuencias: la verdad de los propios límites"

"Dejarlo todo, para seguir al Señor"

"El reto es encontrar el original de la vida, no una copia"

"Es triste encotrarse con cristianos enanos, con el corazón enpequeñcido"





Texto íntegro del saludo del Papa en español

Queridos hermanos:

Comenzamos hoy una nueva serie de catequesis dedicada a los mandamientos. Nos sirve de introducción el diálogo de Jesús con aquel hombre que se acercó a preguntarle lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna. En su pregunta latía el deseo de una vida plena, auténtica. Jesús le responde indicándole el camino del cumplimiento de los mandamientos. Pero él, a pesar de que cumple los mandamientos desde pequeño, siente que le sigue faltando algo.

Así, mediante un proceso pedagógico, Jesús lleva a esa persona a reconocer sus propios límites para que confíe en él, el Hijo de Dios, el único que puede dar una vida plena. El hombre debía convencerse de que ya no puede vivir de sí mismo, de sus propias obras, de sus propios bienes; es necesario que lo deje todo para seguir al Señor, porque Él es la vida plena, el amor verdadero y la riqueza auténtica.



En estas catequesis intentaremos ver cada uno de los mandamientos como esa puerta que el Padre celeste ha abierto para conducirnos a la vida verdadera, dejando que Jesús nos tome de la mano y nos ayude a atravesarla.

***

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y América Latina. De modo particular, saludo a los profesores y alumnos del Seminario Menor de Madrid. Pidamos a la Virgen María que obtenga para nosotros la gracia de volver a descubrir y revivir los diez mandamientos como un camino de amor que nos llevará a la vida verdadera, que es Cristo. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.

Saludo en italiano

"Mañana comenzarán los Campeonatos Mundiales de Fútbol en Rusia. Deseo enviar mi cordial saludo a los jugadores y a los organizadores, asi como a los que seguirán a través de los medios de comunicación este evento que supera toda frontera. Pueda esta importante manifestación deportiva convertirse en ocasión de encuentro, diálogo y fraternidad entre culturas y religiones diversas, favoreciendo la solidaridad y la paz entre las naciones"

"Hoy es la fiesta de San ntonio de Pádua, doctor de la Iglesia y patrón de los pobres. Él nos enseñe la belleza del amor sincero y gratuito; sólo amando como él amó, nadie alrededor de vosotros se setirá marginado y, al mismo tiempo, vosotros seréis cada vez más fuertes en las pruebas de la vida"