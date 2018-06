Parolin pide a Italia "sensibilidad humanitaria" tras su negativa a acoger el Aquarius

El secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, pidió hoy que Italia no pierda la sensibilidad humanitaria de los últimos tiempos en la acogida de inmigrantes, pero dijo que la comunidad internacional debe dar una respuesta común a este asunto.

Parolin, que participó hoy en el "II Coloquio de la Santa Sede - México sobre la migración internacional" que se celebra en el Vaticano, hizo estas declaraciones a los medios al margen de este encuentro.

Preguntado por la situación que ha vivido el barco Aquarius, al que Italia y Malta prohibieron el domingo atracar en sus puertos, Parolin rehusó pronunciarse sobre la negativa del Gobierno italiano y dijo que espera que Italia siga mostrando sensibilidad humanitaria, como ha hecho hasta ahora.

"Yo solo digo que tengo confianza en que por la parte italiana no se termine la sensibilidad humanitaria que ha caracterizado siempre al país, tanto a su población como a sus instituciones, y que forma parte de su identidad", señaló.

"Sobre la decisión no quiero entrar porque la situación jurídica es muy compleja por lo que he podido conocer en estos días", agregó, antes de matizar que "lo importante es que haya una respuesta común a este problema, que a Italia no se la deje sola para afrontar el problema de la inmigración".

Finalmente, subrayó que "el papel de la Iglesia (católica)" en estos casos debe ser "el de recordar los grandes principios que están en la base de cómo afrontar el problema de la inmigración, que son la humanidad y la fraternidad".

(RD/Efe)

El drama de los inmigrantes del Aquarius (Karpov / SOS Mediterranée)