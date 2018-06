"Esto es lo que nos pide el Señor: perdonar a los que tratan de destruirnos"

(J. B./Vatican News).- Todos tenemos enemigos, también el Papa. Algunos ya no se esconden, y lo atacan sin piedad. Frente a ello, en su homilía de Casa Santa Marta, Francisco propone "lo que nos pide el Señor: perdonar a los que tratan de destruirnos".

"Nos hará bien, hoy, pensar en un enemigo - creo que todos nosotros tengamos alguno - en uno que nos ha hecho el mal o que nos quiere hacer el mal o que trata de hacer el mal: en éste. La oración mafiosa es: 'Me la pagarás'. La oración cristiana es: 'Señor, dale tu bendición y enséñame a amarlo'. Pensemos en uno: todos nosotros tenemos uno. Pensemos en él. Recemos por él. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de amarlo", subrayó el Papa durante la misa matutina.

"Amen a sus enemigos, y recen por quienes os persigan", es el mensaje que el Evangelio nos muestra. El perdón, la oración y el amor por quien "nos quiere destruir". En una palabra, "bendecir a nuestros enemigos".

Así, Francisco afirmó que comprendemos que "debemos perdonar a los enemigos", "lo decimos todos los días en el Padrenuestro; pedimos perdón como nosotros perdonamos: es una condición..., si bien no fácil". De este modo también "rezar por los demás", por "aquellos que nos causan dificultades", "que nos ponen a prueba: también esto es difícil, pero lo hacemos. O, al menos, tantas veces hemos logrado hacerlo":



Es la "lógica difícil" de Jesús que, en el Evangelio, está contenida en la oración y en la justificación de aquellos que "lo mataban" en la Cruz: "Perdónalos, Padre, no saben lo que hacen". Jesús pide perdón por ellos, como también lo hace en el momento del martirio, Santo Esteban:

"Pero cuánta distancia, una infinita distancia entre nosotros que tantas veces no perdonamos pequeñas cositas, y esto que nos pide el Señor y de lo que nos ha dado ejemplo: perdonar a los que tratan de destruirnos. En las familias es tan difícil, a veces, para los esposos, perdonarse después de alguna disputa, o perdonar a la suegra: no es fácil. Para el hijo, pedir perdón al papá, es difícil. Pero perdonar a aquellos que te están matando, que quieren destruirte... No sólo perdonar: rezar por ellos, ¡para que Dios los custodie! Es más, amarlos. Sólo la palabra de Jesús puede explicar esto. Yo no logro ir más allá".