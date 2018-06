Papa: "Rezad por mí y por mi peregrinaje ecuménico a Ginebra mañana"

(José M. Vidal).- En la catequesis de la audiencia de los miércoles, el Papa Francisco recuerda que Dios "es padre, no dueño", dice que el mundo "necesita cristianos con corazón de hijos", al tiempo que pide "oraciones para su peregrinaje ecuménico de mañana a Ginebra" y saluda a los artista del circo, que actuaron ante él, porque "la belleza hace bien al alma y al cuerpo" y "nos acerca a Dios".

Lectura de la segunda carta de Pablo a los Corintios: "Es Cristo el que nos da esta seguridad delante de Dios, no porque podamos atribuirnos algo que venga de nosotros mismos, ya que toda nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para que seamos los ministros de una Nueva Alianza, que no reside en la letra, sino en el Espíritu; porque la letra mata, pero el Espíritu da vida".



"Saludemos con un aplauso a los más de 200 enfermos, que están en el aula"

"Iniciamos un nuevo ciclo de catquesis sobre los mandamientos"

"El Señor no vino a abolir la ley, sino a cumplirla"

"Tenemos que comprender mejor esta perspectiva"

"En la Bilia, los mandamientos no viven para sí mismos, sino que son parte de una relación"

"La relación de la alianza entre Dios y su pueblo"

"La Biblia llama palabras a los mandamientos"

"¿Por qué dice la Biblia diez palabras y no diez mandamientos?"

"El mandamiento no requiere el diáloogo. La palabra es el medio esencial de la relación como diálogo"

"Cuando alguien le habla a nuestro corazón, la soledad termina"

"Los mandamientos son palabras de Dios"





"Hoy es el último día de la primavera, caliente primavera que hemos tenido. Ésta es una verdad, no un diálogo. Si os pregunto: ¿Qué pensáis de esta primavera? Eso es un diálogo, iniciamos un diálogo"

"El diablo quiere engañar al hombre y a la mujer"

"La primera palabra de Dios es una palabra o un mandamiento"

"La tentación del diablo a Eva es la sugestión de una divinidad envidiosa y posesiva"

"La serpiente ha mentido: les hizo creer que una palabra de amor era un mandamiento"

"¿Dios me impone las cosas o se preocupa por mí? ¿Sus madamientos son solo una ley o contienen una palabra para preocuparse de mí. ¿Dios es dueño o padre? Padre. No se oye bien. Dios es padre. No lo olvidéis. Dios es padre"

"¿Somos súbditos o hijos? Hijos. No se oye bien hoy"

"El mandamiento es del dueño. La palabra es del padre"

"El cristianismo es el paso de la letra de la ley al Espíritu que da vida"

"Jesús vino a salvarnos, no a condenarnos"

"La gente se da cuenta si un cristiano razona como un hijo o como un esclavo"

"Los mandamientos son el camino a la libertad, porque son las palabras del padre que nos hace libres"

"El mundo no necesita legalismo, sino curación. Necesita cristianos con el corazón de hijos. No lo olviden"





Saludo en alemán

"Rezad por mí y por mi peregrinaje ecuménico a Ginebra mañana"

Saludo en español

Queridos hermanos y hermanas:



El pasado miércoles iniciamos la catequesis sobre los diez mandamientos. Los mandamientos son parte de una relación, aquella de la Alianza entre Dios y su Pueblo.

La Sagrada Escritura los llama también «las diez Palabras». ¿Qué diferencia hay entre un mandamiento y una palabra? El mandamiento es un precepto, una orden. En cambio, la palabra es el medio esencial de la relación como diálogo fundamentado en el amor. Dos personas que no se aman, no logran comunicar. Sin embargo, cuando alguien habla a nuestro corazón, termina nuestra soledad y comienza una comunicación que da vida.



Así, desde el principio, el Tentador, quiso engañar al hombre y a la mujer, haciéndoles creer que Dios no los amaba y que era un déspota que les imponía leyes y normas para someterlos. Lo mismo quiere hacernos creer también hoy a nosotros. Pero sabemos que Dios es un padre, que nos quiere y sale a nuestro encuentro. Con los mandamientos, que contienen sus palabras, Él nos cuida y protege de la autodestrucción, porque somos sus hijos, no sus súbditos. Vivir como cristianos es pasar de la mentalidad de esclavos a la mentalidad de hijos.

***

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Nuestro mundo no tiene necesidad de legalismo, sino de sentirse amado y cuidado. Pidámosle con confianza al Señor el don de su Espíritu Santo, para que nos conceda acoger sus mandamientos con espíritu filial, y vivir como hermanos en la libertad de los hijos de Dios. Muchas gracias.





Saludo en italiano

Actuación de artistas del Roller Circus

"Saludo a los artistas del circo, que nos han hecho ver cómo la belleza hace bien al alma y al cuerpo. Y esa belleza no es una belleza que se encuentra en cualquier parte, sino que ellos la encuentran con horas y horas de entrenamiento. La belleza nos acerca a Dios. Gracias"