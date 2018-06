El Papa alaba la acogida del Gobierno español al 'Aquarius': "Sin inmigración, Europa se vaciará"

(Jesús Bastante).- "Sin inmigración, Europa se vaciará". En plena jornada mundial de los refugiados, el Papa Francisco ha concedido una entrevista a Reuters, en la que denuncia que se "está creando una psicosis" sobre la inmigración, al tiempo que denuncia la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de separar a los menores inmigrantes de sus padres en la frontera. "Es inmoral y contrario a los valores del catolicismo".

"No es fácil, pero el populismo no es la solución", subrayó el Papa, quien agradeció la respuesta del Gobierno español de acoger a los refugiados del Aquarius. "No se puede rechazar a la gente que llega, hay que ayudarlos, cuidar de ellos (...) Algunos gobiernos están trabajando en ello".

"Se está creando cierta psicosis" sobre la inmigración, apuntó Francisco, quien recalcó cómo sociedades como la europea sufran "un gran invierno demográfico", por lo que necesitan más inmigrantes. De lo contrario, aseguró, "Europa se vaciará". Algo similar a lo que, hoy mismo, apuntaba en un tweet: "No dejemos que el miedo nos impida acoger al prójimo necesitado".

Encontramos a Jesús en el pobre, el descartado, el refugiado. ¡No dejemos que el miedo nos impida acoger al prójimo necesitado! #WithRefugees @M_RSeccion — Papa Francisco (@Pontifex_es) 20 de junio de 2018





En la entrevista con Reuters, Francisco también habló de la renuncia de los obispos chilenos tras el 'caso Barros', y no negó que haya más decisiones, y se mostró optimista ante el diálogo con Pekín, que podría conducir a un acuerdo histórico sobre el nombramiento de obispos en China.

Las dudas de Bergoglio con Trump también tiene que ver con sus políticas sobre Cuba. Al respecto, el Papa dijo estar triste por la decisión del magnate de imponer nuevas restricciones a la isla, subrayando que el acuerdo entre Castro y Obama "fue un buen paso adelante". Sobre la retirada de EE.UU del Acuerdo de París sobre el cambio climático, el Papa confió en que Trump reconsidere su posición, incidiendo en que "el futuro de la Humanidad está en juego".

Sobre sus enemigos, los que dicen "cosas malas" sobre él, Francisco confirmó que reza por quienes lo critican, asumiendo que en el interior de la Iglesia existe una parte conservadora que le critica continuamente. Sobre los cardenales de las 'Dubia', Francisco lamentó haber conocido la carta "a través de los periódicos" . "Es un modo de hacer las cosas poco eclesial, pero todos cometemos errores", apuntó.

Pese a todo, Francisco defiende que el futuro de la Iglesia católica "está en marcha", y anuncia que quiere designar a más mujeres para dirigir departamentos de la Curia, porque las mujeres somos más capaces para resolver conflictos. Sin embargo, excluyó el sacerdocio femenino: "Juan Pablo II fue claro y cerró la puerta y no vuelvo sobre esto. Fue un asunto serio, no algo caprichoso ".

Sobre su salud, aseguró estar en buena forma, y aunque apuntó que tal vez podría acabar renunciando al cargo, como hiciera Benedicto XVI, insistió en que "en este momento, ni siquiera lo tengo en mente".

Finalmente, el Papa explicó que estaba satisfecho con las reformas implementadas para hacer que las finanzas del Vaticano sean más transparentes. El banco del Vaticano, que cerró cientos de cuentas sospechosas o inactivas, "ahora funciona bien", dijo.

Francisco, durante la entrevista con Phil Pulella