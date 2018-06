La laica Francia de Macron besa al Papa de la primavera y de los pobres

(José M. Vidal/Agencias).- Con constante smuestras de complicidad, cercanía e incluso cariño, recibió el Papa Francisco al presidente francés, Emmanuel Macron, en su primera visita oficial al Vaticano. Nada que ver con la fría acogida que le brindó a su predecesor, François Hollande. En la conversación entre lso dos mandatarios, dos temas estrella: La situación de los emigrantes y refugiados, que llaman a las puertas de Europa, y la refundación del laicismo en Francia.

El papa Francisco y el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunieron durante 57 minutos en el Vaticano en el que fue su primera entrevista.

Francisco recibió a Macron en la sala del Tronetto, la antesala de la Biblioteca, donde se producen las reuniones privadas, con una gran sonrisa y diciéndole "bienvenido", a lo que el presidente en francés contestó "muchas gracias".

Después sentados ante el escritorio, frente a frente, el papa aguardó la salida de los periodistas para comenzar la reunión y solo se escuchó que presentaba al monseñor que haría de interpreté explicando que había estado muchos años en África.

"Abordaron cuestiones globales de interés compartido como la protección del ambiente, los inmigrantes y los compromisos a nivel multilateral para la prevención y la resolución de los conflictos, especialmente en relación con el desarme", informa el Vaticano en una nota.

Asimismo, durante la conversación "intercambiaron evaluaciones sobre algunas situaciones de conflicto, especialmente en Oriente Medio y África".

"No ha faltado una reflexión conjunta sobre las perspectivas del proyecto europeo", añade la nota.

Macron había llegado al Vaticano recorriendo la avenida de la Conciliazione con un convoy de unos 30 coches, entre vehículos oficiales y de las fuerzas de seguridad e incluso una ambulancia.

A su llegada al patio de San Damaso fue recibido por el prefecto de la Casa Pontificia, monseñor George Gaenswein, quien le acompañó junto con la delegación a los apartamentos pontificios recorriendo algunas salas del palacio apostólico.

Macron llegó acompañado de su esposa, Brigitte, que llevaba un vestido negro, pelo recogido y sin velo y formaban parte de la delegación de unas 15 personas: el ministro del Interior, Gérard Collomb, y el titular para Europa y de Asuntos Exteriores, Jean-Yves Le Drian, entre otros.

French President @EmmanuelMacron now gives Pope Francis a book, they smile. President speaks in French, Pope in Italian. pic.twitter.com/6JVS48CUcU