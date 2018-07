El Papa, a los rescatadores del Mediterráneo: "Gracias por encarnar hoy la parábola del Buen Samaritano"

(José M. Vidal).- Misa del Papa por los emigrantes en recuerdo el viaje del Papa Francisco a Lampedusa hace cinco años. A los rescatadores, el Papa les llamó "buenos samaritanos" y les dió las gracias. A las rescatados, les pidió que sigan siendo "testigos de la esperanza", y a las autoridades les advirtió de que "la única respuesta a los retos migratorios es la de la solidaridad y la de la misericordia"

La capilla del Espíritu Santo de la basílica de San Pedro está llena de emigrantes, refugiados, exiliados, personas sin hogar, pobres, asi como las personas que los acogen y atienden. Entre ellos, los miembros de Open Arms, especialmente invitados por el Papa, acompañados por Sor Lucía Caram y por el Padre Ángel.

Primera lectura del profeta Amós en español: Escuchen esto, ustedes, los que pisotean al indigente para hacer desaparecer a los pobres del país.

Ustedes dicen: "¿Cuándo pasará el novilunio para que podamos vender el grano, y el sábado, para dar salida al trigo? Disminuiremos la medida, aumentaremos el precio, falsearemos las balanzas para defraudar; compraremos a los débiles con dinero y al indigente por un par de sandalias, y venderemos hasta los desechos del trigo".

El Señor lo ha jurado por el orgullo de Jacob: Jamás olvidaré ninguna de sus acciones.

¿No temblará la tierra a causa de esto y estarán de duelo todos sus habitantes? Crecerá toda entera como el Nilo, se hinchará y bajará como el Río de Egipto.

Aquel día -oráculo del Señor- yo haré que el sol se ponga al mediodía, y en pleno día cubriré la tierra de tinieblas;

cambiaré sus fiestas en duelo y todos sus cantos en lamentaciones; haré que todos se ciñan un sayal y que se rapen todas las cabezas; haré que estén de duelo como por un hijo único, y su final será como un día de amargura.

Vendrán días -oráculo del Señor- en que enviaré hambre sobre el país, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor.

Se arrastrarán de un mar a otro e irán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán.





Lectura del Evangelio de Mateo:

En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: "Sígueme". Él se levantó y lo siguió.Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: "¿Por qué su Maestro come con publicanos y pecadores?". Jesús los oyó y les dijo: "No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores".

Algunas frases de la homilía del Papa

"La advertencia de Amós sigue siendo de extrema actualidad"

¿Cuántos pobres hoy son pisotedos? ¿Cuçántos pequeños son exterminados?

"Víctimas de la cultura del descarte"

"Emigrantes y refugiados que siguen llamando a las puertas de las naciones que gozan de mayor bienestar"

"Hace cinco años, en mi visita a Lampedusa..."





"¿Dónde está tu hermano? La voz de su sangre llega hasta mí"

"Esta es una pregunta dirigida a mí y a ti"

"La respuesta a esta llamda, aunque generosa, no ha sido suficiente"

"Hoy lloramos millares de muertes"

"El Señor promete liberación a todos los oprimidos del mundo, pero nos necesita a nosotros para hacer eficaz su promesa"

"Necesita nuestros ojos...y nuestras manos, para socorrer, y nuestras voces para denunciar las injusticias comtidas en el silencio"

"Muchos silencios. El silencio del sentido común. El silencio del siempre se hizo así. El silencio del nosotros contrapuesto al nosotros..."





"La hipocresía estéril de los que no quieren mancharse las manos"

"Una tentación bien presente en nuestros días, que se traduce en cerrazón hacia los que tienen derecho, como nosotros, a la seguridad y a una vida digna"

"Ante los retos migratorios la única respuesta sensata es la de la solidaridad y la de la misericordia"

"Una respuesta que no haga demasiados cálculos"

"Política justa es la que se pone al servicio de la persona, de todas las personas..."

"Armonizando sabiamente solidaridad y subsidiariedad"

"Deseo terminar con unas palabras en español, dirigidas a los que han venido de España"

Quise celebrar el quinto aniversario de mi visita a Lampedusa con ustedes, quienes representan los socorristas y los rescatados en el Mar Mediterráneo. A los primeros quiero expresar mi agradecimiento por encarnar hoy la parábola del Buen Samaritano, quien se detuvo a salvar la vida del pobre hombre golpeado por los bandidos, sin preguntarle cuál era, su procedencia, sus razones de viaje o sus documentos...: simplemente decidió de hacerse cargo y de salvar su vida.

A los rescatados quiero reiterar mi solidaridad y aliento, ya que conozco bien las tragedias de las que se están escapando. Les pido que sigan siendo testigos de la esperanza en un mundo cada día más preocupado de su presente, con muy poca visión de futuro y reacio a compartir, y que con su respeto por la cultura y las leyes del país que los acoge, elaboren conjuntamente el camino de la integración.