El Papa exige de los gobiernos "solidaridad y apoyo" para las víctimas de las inundaciones en la India

(Cameron Doody).- "Solidaridad y apoyo concreto de la comunidad internacional" para los perjudicados por los monzones en el estado de Kerala, en la India. Eso es lo que el Papa Francisco ha reclamado de los gobiernos del mundo este domingo en su rezo del ángelus, ocasión que también ha aprovechado para alentar a los jóvenes ucranianos a ser "agentes de paz y reconciliación".

Algunas frases de la catequesis del Papa

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!

El pasaje del Evangelio de este domingo (cf. Jn 6,51-58) nos introduce en la segunda parte del discurso que hizo Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm

Se presenta como "el pan vivo que desciende del cielo", el pan que da vida eterna, y agrega: "El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo"

Este pasaje es decisivo, y de hecho provoca la reacción de los oyentes, que comienzan a discutir entre ellos: "¿Cómo puede darnos su carne para comer?"

Jesús continúa: "Si no comes la carne del Hijo del Hombre y no bebes su sangre, no tienes vida en ti"

La sangre también está presente aquí junto con la carne. La carne y la sangre en el lenguaje bíblico expresan humanidad concreta

Este pan de vida, el sacramento del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, se nos da libremente en la mesa de la Eucaristía

Alrededor del altar encontramos lo que nos alimenta y nos anima hoy y para la eternidad

Cada vez que participamos en la Santa Misa, en cierto sentido, anticipamos el cielo en la tierra





La Eucaristía nos moldea porque no vivimos solo para nosotros mismos, sino para el Señor y para nuestros hermanos

La felicidad y la eternidad de la vida dependen de nuestra capacidad para hacer fructífero el amor evangélico que recibimos en la Eucaristía

Hermanos y hermanas, esto no es un alimento material, sino un pan vivo y vivificante, que comunica la vida misma de Dios

Para tener esta vida es necesario nutrirse del Evangelio y del amor de los hermanos

Que la Virgen María apoye nuestro propósito de entrar en comunión con Jesucristo, alimentándonos de su Eucaristía, para ser, a su vez, pan partido para nuestros hermanos





Algunas frases de su saludo

En los últimos días, queridos hermanos y hermanas, la gente de Kerala (India) ha sido duramente golpeada por las lluvias intensas, que provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra, con grandes pérdidas de vidas, numerosas personas desaparecidas y desplazadas, y daños a los cultivos y casas

Que no le falte a estos hermanos nuestra solidaridad y el apoyo concreto de la comunidad internacional

Estoy cerca de la Iglesia en Kerala, que está en primera línea para brindar alivio a la población

Oremos juntos por aquellos que han perdido sus vidas y por todas las personas que han sido afectadas por esta gran calamidad

Extiendo un saludo cordial a todos vosotros, peregrinos italianos y de diferentes países

En particular, saludo a los jóvenes de Ucrania y los aliento a ser agentes de la paz y la reconciliación

Saludo a los nuevos seminaristas con sus Superiores del Colegio Norteamericano de Roma, así como a los adolescentes y jóvenes de la diócesis de Verona

Os deseo a todos un buen domingo

Por favor, no os olvidéis de rezar por mí. ¡Buena comida y adiós!