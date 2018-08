Greg Burke: "Es significativo que el Papa se refiera a los abusos como un crimen, no solo un pecado"

Acerca de la Carta del Papa dirigida al Pueblo de Dios, y hecha pública este 20 de agosto, en la que el Pontífice reafirma una vez más el sufrimiento vivido por muchos menores a causa de abusos sexuales, de poder y de conciencia cometidos por "un notable número de clérigos y personas consagradas", el compromiso para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad, el Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede subraya lo siguiente:

"Es para Irlanda, es para Estados Unidos, es para Chile, pero no sólo. El Papa Francisco ha escrito a todo el Pueblo de Dios y eso significa a todos y cada uno. Es significativo que el Papa se refiera a los abusos como un crimen, no sólo un pecado, y que pide perdón. Pero él es muy consciente de que todos los esfuerzos no serán suficientes para reparar el daño hecho a las víctimas".

"El Papa ha escuchado -añade- a muchas víctimas a lo largo de los años, y esto claramente se nota en la carta".

El Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede destaca las palabras del Pontífice sobre la prescripción de los delitos y la rendición de cuentas por parte de los culpables:

"El Papa lo subraya: 'las heridas nunca prescriben'". "Dice que se necesita urgentemente que los culpables rindan cuentas: no sólo los que cometieron esos crímenes, sino también aquellos que los cubrieron, lo cual en muchos casos incluye a los obispos".

Y concluye:

"Además de hacer un llamamiento a toda la Iglesia Católica para que se adopten las medidas de protección necesarias en todas las instituciones, el Papa también pide que todos los creyentes pongan de su parte, con las armas tradicionales para combatir el mal: oración y penitencia".

(RD/Vatican News)