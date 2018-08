Francisco defiende a 'Amoris laetitia' e insiste en que está en "continuidad sin fracturas" con el Magisterio

(C.D.).- La exhortación apostólica Amoris laetitia sobre el amor en la familia está en "continuidad sin fracturas" con la "hermenéutica magistral de la Iglesia", y con la "clásica doctrina de Santo Tomás de Aquino". Lo ha asegurado el Papa Francisco en una carta al autor británico católico Stephen Walford, el texto de la cual, aunque data de agosto de 2017, fue hecho público este martes por la revista La Civiltà Cattolica coincidiendo con la apertura del Encuentro Mundial de las Familias de Dublín.

Texto completo de la carta del Papa a Stephen Walford

Querido Señor Walford,

Me acuerdo de usted con afecto y de la visita de su familia del pasado 27 de julio. La sentí como una concreta expresión de "Amoris laetitia". ¡Gracias! Quiero agradecerle además por su libro sobre la comunión de los santos que acabo de empezar a leer.

En la carta que dejó para mí, me pidió que escribiera algunos pensamientos sobre "Amoris laetitia", proponiendo algunas preguntas. Responderé con mucho gusto, pero creo que es mejor que yo escriba libremente lo que tengo en el corazón. Espero que le sea de utilidad.

La exhortación post-sinodal "Amoris laetitia" es el fruto de un largo recorrido eclesial que involucró dos Sínodos y una consultación con las Iglesias locales a través de las Conferencias Episcopales. También participaron en esta consultación los Institutos de vida consagrada y otras instituciones, como las Universidades católicas y las asociaciones laicas. La Iglesia entera rezó, reflexionó y, con sencillez, ofreció varias contribuciones. Ambos Sínodos presentaron sus conclusiones.





Una de las cosas que más me sorprendieron en todo este proceso fue el deseo de buscar la voluntad de Dios para servir mejor a la Iglesia. Buscar para servir. Esto se dio a través de la reflexión, del intercambio de puntos de vista, la oración y el discernimiento. Hubo, obviamente, tentaciones durante este recorrido, pero el Espíritu bueno prevaleció. Haber sido testigo de ello ha dado alegría espiritual.

La exhortación "Amoris laetitia" es un todo, y esto significa que, para comprender su mensaje, hay que leerla por completo y desde el principio. Esto porque hay un desarrollo tanto de la reflexión teológica como de la manera en la que se van afrontando los problemas. No puede ser considerada un vademécum sobre los diferentes argumentos tratados. Si no se lee íntegramente la exhortación por completo y en el orden de los argumentos con el que fue escrita, no será comprendida o su comprensión será distorsionada.

A lo largo de la Exhortación se afrontan problemas actuales y concretos: la familia en el mundo de hoy, la educación de los niños, la preparación al matrimonio, las familias en dificultades y así sucesivamente. Estos argumentos son afrontados con una hermenéutica que procede del documento completo, y que es la hermenéutica magisterial de la Iglesia, siempre en continuidad (y sin fracturas) y, como sea, en proceso de maduración.

Al respecto, en su carta, usted menciona a San Vincenzo de Lerino, en su "Commonitorium Primum: ut annis scilicet consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate". En relación con los problemas sobre las situaciones éticas, la Exhortación sigue la clásica doctrina de Santo Tomás de Aquino.

Estoy seguro de que su libro "Amoris laetitia" será útil a las familias. Rezo por ello. Por favor, deséele lo mejor a su esposa y a sus hijos de mi parte. Le agradezco por el testimonio. ¡Y le pido, por favor, que no se olvide de rezar por mí!

Que Dios lo bendiga y que la Beata Virgen lo proteja.

Fraternalmente

Francisco

Desde el Vaticano, primero de agosto de 2017

(Traducción: Vatican Insider)