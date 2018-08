El Papa pide que la familia sea "levadura de bondad, amor y atención recíproca" en la sociedad

(RD/Vatican News).- El Santo Padre envió un afectuoso saludo a todos los participantes del Encuentro Mundial de las Familias en Dublín, cuya ceremonia de apertura tuvo lugar el 21 de agosto. "Que mi visita sirva para crecer la unidad y la reconciliación", expresó Francisco.

En su mensaje, el Papa espera que su visita a Irlanda, para celebrar este encuentro con las familias del mundo, "pueda servir para crecer la unidad y la reconciliación entre todos los fieles de Cristo, como signo de la paz duradera que es el sueño de Dios para toda la familia humana".

En estos cinco días, familias de todo el mundo tienen la posibilidad de encontrarse y apoyarse en este camino, el de ser padres e hijos. Las familias hoy día, dijo el Papa en su videomensaje, "afrontan muchos desafíos en sus esfuerzos para encarnar un amor fiel, para crecer los hijos con valores sanos y para estar en la comunidad más amplia, levadura de bondad, amor y atención recíproca".

Por último, el Santo Padre manifestó que este encuentro mundial nos indica el lugar esencial de la familia en la vida de la sociedad y en la edificación de un futuro mejor para los jóvenes.

"¡Los jóvenes son el futuro!", afirmó el Papa, asegurando que es muy importante preparar a los jóvenes para el futuro, "prepararlos hoy, en el presente, pero con las raíces del pasado: los jóvenes y los abuelos".





Texto completo del video mensaje del Papa Francisco

Queridos amigos:

Antes de realizar mi visita, dentro de pocos días, a Irlanda para el Encuentro Mundial de las Familias, les envío un afectuoso saludo a todo el pueblo irlandés: "I'm exciting to think I'll come back to Ireland!". ¡Estoy feliz de saber que regreso a Irlanda!

Como saben, el Encuentro Mundial es una celebración de la belleza del plan de Dios para la familia; es también una ocasión para las familias procedentes de todas partes del mundo, para encontrarse y apoyarse en el vivir su especial vocación. Las familias hoy día, afrontan muchos desafíos en sus esfuerzos para encarnar un amor fiel, para crecer los hijos con valores sanos y para estar en la comunidad más amplia, levadura de bondad, amor y atención recíproca. Ustedes saben todo esto.

Espero que esta ocasión pueda ser una fuente de renovado aliento para las familias de todas partes del mundo, especialmente aquellas familias que estarán presentes, en Dublín. Que nos recordará, el lugar esencial de la familia en la vida de la sociedad y en la edificación de un futuro mejor para los jóvenes. ¡Los jóvenes son el futuro! Es muy importante preparar a los jóvenes para el futuro, prepararlos hoy, en el presente, pero con las raíces del pasado: los jóvenes y los abuelos. Es muy importante.

Si bien, la razón específica de mi visita en Irlanda sea el Encuentro Mundial de las Familias, quisiera que abrazara a todos los miembros de la familia irlandesa. Ruego, en particular, para que mi visita pueda servir para crecer la unidad y la reconciliación entre todos los fieles de Cristo, como signo de la paz duradera que es el sueño de Dios para toda la familia humana.

Sé que muchas personas se están comprometiendo activamente en la preparación de mi visita. Agradezco a todos cordialmente. Le pido a cada uno de orar para que este encuentro sea un momento de alegría y de serenidad, una caricia del tierno amor de Jesús para todas las familias, en verdad, para todo hijo de Dios. Les aseguro mi cercanía, mi oración y les invito a rezar por mí, lo necesito. De corazón, les doy mi bendición.

God bless you all. The Father, the Son and the Holy Spirit.